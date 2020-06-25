Одна з найбільших авіакомпаній у світі заявила про масштабне скорочення



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В авіакомпанії Qantas Airways виникли серйозні проблеми

У перевізника виникли безпрецедентні проблеми

Одна з найбільших авіакомпаній у світі, австралійська Qantas Airways, запозичить 1,3 мільярда доларів і скоротить як мінімум шість тисяч робочих місць через наслідки пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Bloomberg.

Генеральний директор Qantas Алан Джойс заявив, що у перевізника виникли безпрецедентні проблеми. Ще в травні керівництво говорило, що у авіакомпанії достатньо грошей, щоб продовжувати працювати до грудня 2021 року.

Перевізник в цьому місяці скасував більшість міжнародних рейсів до кінця жовтня. Це сталося після того, як уряд Австралії заявив, що кордони країни можуть залишитися закритими до наступного року.

Qantas призупинила польоти всіх 12 наявних у неї лайнерів Airbus A380, які літали на далекі відстані в Європу і США. Шість Boeing 747 авіакомпанії будуть зняті з експлуатації, а поставки нових літаків відкладені. Всього близько 100 лайнерів будуть простоювати протягом року і понад щонайменше 220 пілотів втратять роботу.

За прогнозами експертів, авіакомпанії всього світу недоотримають понад 84 мільярдів доларів тільки в 2020 році. Раніше Lufthansa повідомила про масштабні скорочення, роботу можуть втратити близько 26 тисяч осіб.

Нагадаємо, чотири авіакомпанії Czech Airlines, Lufthansa, Swiss Air та Wizz Air почали складати плани для відновлення польотів в Україну в червні і липні 2020 року.