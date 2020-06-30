Коронакриза: аеропорт «Київ» скорочує половину своїх співробітників



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Наразі кожен підрозділ аеропорту «Київ» вирішує, кого зі співробітників звільнити

Міжнародний аеропорт «Київ» розпочинає поетапне скорочення своїх співробітників на тлі глибокої кризи, в якій опинилася авіаційна галузь через пандемію коронавірусу, що сприяє різкому падінню авіаперевезень та зниженню пасажиропотоку.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Повідомляється, що керівництво аеропорту змушене скоротити половину своїх співробітників, аби врятувати підприємство від банкрутства.

«Накопичення проблем супроводжувалося і відсутністю будь-якої реакції та допомоги від уряду, профільного міністерства. Нагадаємо, що керівництво Міжнародного аеропорту «Київ» постійно звертається по допомогу до влади, але належної і своєчасної реакції так і немає», - зазначається в повідомленні.

Загалом в аеропорту працює близько 2 тисяч осіб. У суміжних підприємствах, які співпрацюють з аеропортом, ще 8 тисяч співробітників.

«Аеропорт «Київ» - це другий за пасажиропотоком аеропорт України, це майже 3 млн пасажирів і 30 тисяч рейсів в рік. Це другий, за кількістю відрахувань до бюджету Києва, платник податків серед комунальних підприємств міста. Це улюблена робота для тисяч людей, візитівка і гордість столиці», - йдеться в повідомленні.

Банкрутство аеропорту «Київ» буде мати катастрофічні наслідки для міжнародного іміджу, авіаційної галузі України, економіки і ринку праці в цілому, заявляє керівництво летовища.

Генеральний директор компанії «Мастер-Авіа» Олег Левченко прогнозує повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікує повернення до докарантинного рівня лише за кілька років. «Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити. На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, в тому числі висококваліфікованих фахівців галузі. Аеропорт «Київ» об'єднує тисячі фахівців, які розвивають авіацію, на їх професійну підготовку витрачається не лише багато часу, але і значні кошти. Із сумом доведеться прощатися з кожним з них, адже у нас сформувалася відмінна команда», - зазначив він на зборах колективу.

На даний момент кожен підрозділ аеропорту «Київ» вирішує, кого зі співробітників звільнити і як оптимізувати роботу підприємства.

Раніше мер Києва Віталій Кличко назвав 3 варіанти вирішення проблем аеропорту «Київ», аби він зміг повноцінно відновити свою роботу.