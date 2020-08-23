Окуляри Махатми Ганді продали на аукціоні за $340 тисяч



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Раритет був реалізований під час торгів аукціонного будинку East Bristol Auctions

Сума початкової оцінки була перевищена більш ніж в 17 разів

Окуляри, що належали Махатму Ганді, батьку-засновнику сучасної Індії і ідеологу філософії ненасильства, пішли в Великій Британії з молотка за 260 тисяч фунтів стерлінгів ($340 тисяч).

Про це повідомляє телеканал Sky News в суботу, 22 серпня.

Зазначено, що раритет був реалізований під час торгів аукціонного будинку East Bristol Auctions.

Останньому власнику окуляри дісталися від дядька, який працював в Південній Африці з 1910 по 1930 роки, застав той час, коли там перебував Ганді.

Примітно, що продавець, судячи з усього, не мав уявлення про те, наскільки цінною річчю він володів – окуляри він поклав в конверт і просто залишив їх у поштовій скриньці аукціонного будинку з запискою, яка свідчила: «Ці окуляри належали Ганді, зателефонуйте мені» .

«Можливо, це найвідоміші окуляри, які у нас коли-небудь були і найцінніша історична річ, яка коли-небудь була у нас», – прокоментував результати торгів один з представників аукціонного дому Ендрю Стоув.

«Коли я розповів власнику, що ми вважаємо, що вони коштують 15 тисяч фунтів (близько $20 тисяч), мені здалося, що він мало не впав зі стільця», – додав він.

В результаті сума початкової оцінки була перевищена більш ніж в 17 разів.

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