На Рівненщині вперше продали на аукціоні дозволи на видобуток бурштину



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Участь у першому аукціоні взяли чотири фірми

Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подальше видобування бурштину на вказаних ділянках

У Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу права видобутку бурштину на двох ділянках, на яких було виручено 40 млн грн.

Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

«Відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Нагадаю, дві ділянки до 10 га в с. Олексіївка Сарненського району виставили на сайті «Прозорро» ще в червні. А вже 17 липня відбулися онлайн-торги. Результат перебільшив усі наші сподівання», – зазначив він.

За словами Коваля, початкова ціна першої ділянки була 319,6 тис. грн, а під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тис. грн. Друга ділянка стартувала з 333,2 тис. грн, а купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше.

Загалом участь у першому аукціоні взяли чотири фірми, а в другому – шість.

«Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подальше видобування бурштину на вказаних ділянках. Новий закон про бурштин, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, дозволив видобувати сонячне каміння легально. Ми працюємо відкрито і на прозорих умовах для бізнесу!» – підсумував голова ОДА.

28 грудня 2019 року Президент Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину».

Закон урегульовує відносини щодо користування надрами з метою видобування бурштину та спрямований на припинення незаконного видобутку, а також на створення сприятливих умов для розвитку в Україні бурштинової промисловості, залучення у цю галузь інвестицій і нових технологій, зростання рівня життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони довкілля під час видобутку та рекультивації порушених земель.

Нагадаємо, 1 липня суд дозволив конфіскувати у дохід держави 9,2 тонни незаконно добутого бурштину. Загальну вартість коштовного каменю оцінюють в 12,5 млн гривень. Правоохоронці виявили у будинку підозрюваного 292 пакети з коштовним камінням.

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