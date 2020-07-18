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    Економіка та фінанси

    На Рівненщині вперше продали на аукціоні дозволи на видобуток бурштину

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    Участь у першому аукціоні взяли чотири фірми - На Рівненщині вперше продали на аукціоні дозволи на видобуток бурштину
    Участь у першому аукціоні взяли чотири фірми

    Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подальше видобування бурштину на вказаних ділянках

    У Рівненській області відбулися перші аукціони з продажу права видобутку бурштину на двох ділянках, на яких було виручено 40 млн грн.

    Про це повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль на своїй сторінці у Facebook.

    «Відбулися перші аукціони на отримання спеціальних дозволів на користування надрами. Нагадаю, дві ділянки до 10 га в с. Олексіївка Сарненського району виставили на сайті «Прозорро» ще в червні. А вже 17 липня відбулися онлайн-торги. Результат перебільшив усі наші сподівання», – зазначив він.

    За словами Коваля, початкова ціна першої ділянки була 319,6 тис. грн, а під час аукціону зросла майже в 40 разів і склала 12 млн 630 тис. грн. Друга ділянка стартувала з 333,2 тис. грн, а купили її за 29 млн грн, що в 90 разів більше.

    Загалом участь у першому аукціоні взяли чотири фірми, а в другому – шість.

    «Переможці отримали спеціальні дозволи на 5 років. Вони надають право проводити геологічне вивчення та подальше видобування бурштину на вказаних ділянках. Новий закон про бурштин, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, дозволив видобувати сонячне каміння легально. Ми працюємо відкрито і на прозорих умовах для бізнесу!» – підсумував голова ОДА.

    28 грудня 2019 року Президент Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання видобутку бурштину».
    Закон урегульовує відносини щодо користування надрами з метою видобування бурштину та спрямований на припинення незаконного видобутку, а також на створення сприятливих умов для розвитку в Україні бурштинової промисловості, залучення у цю галузь інвестицій і нових технологій, зростання рівня життя населення в місці видобування бурштину, забезпечення охорони довкілля під час видобутку та рекультивації порушених земель.

    Нагадаємо, 1 липня суд дозволив конфіскувати у дохід держави 9,2 тонни незаконно добутого бурштину. Загальну вартість коштовного каменю оцінюють в 12,5 млн гривень. Правоохоронці виявили у будинку підозрюваного 292 пакети з коштовним камінням.

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