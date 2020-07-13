Картину з оголеною жінкою продали на аукціоні Christie's за $46 млн
Аукціон проходив відразу на чотирьох майданчиках в Гонконзі, Парижі, Лондоні і Нью-Йорку
Робота Ліхтенштейна, виконана в його традиційній техніці точок, була написана в 1994 році, за три роки до його смерті
Аукціонний дім Christie's продав картину американського художника, представника поп-арту Роя Ліхтенштейна «Оголена з веселим малюнком» (Nude with Joyous Painting) за $46,2 млн.
Про це повідомляється на сайті Christie's.
Аукціон проходив відразу на чотирьох майданчиках в Гонконзі, Парижі, Лондоні і Нью-Йорку.
Робота Ліхтенштейна, виконана в його традиційній техніці точок, була написана в 1994 році, за три роки до його смерті.
Також серед лотів, проданих на цьому аукціоні, робота бельгійського сюрреаліста Рене Магрітта «Тріумфальна арка», яка обійшлася покупцеві в майже $22,5 млн.
Крім того, свого покупця знайшла на аукціоні робота іспанця Пабло Пікассо «Алжирські жінки». «Версія F» 1955 року пішла з молотка за $29,2 млн.
Раніше роботу львівського художника продали на аукціоні Sotheby’s за $21 250.