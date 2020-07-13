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    Економіка та фінанси

    Картину з оголеною жінкою продали на аукціоні Christie's за $46 млн

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    <p>Аукціон проходив відразу на чотирьох майданчиках в Гонконзі, Парижі, Лондоні і Нью-Йорку</p> - Картину з оголеною жінкою продали на аукціоні Christie's за $46 млн

    Аукціон проходив відразу на чотирьох майданчиках в Гонконзі, Парижі, Лондоні і Нью-Йорку

    Робота Ліхтенштейна, виконана в його традиційній техніці точок, була написана в 1994 році, за три роки до його смерті

    Аукціонний дім Christie's продав картину американського художника, представника поп-арту Роя Ліхтенштейна «Оголена з веселим малюнком» (Nude with Joyous Painting) за $46,2 млн.

    Про це повідомляється на сайті Christie's.

    Аукціон проходив відразу на чотирьох майданчиках в Гонконзі, Парижі, Лондоні і Нью-Йорку.

    Робота Ліхтенштейна, виконана в його традиційній техніці точок, була написана в 1994 році, за три роки до його смерті.

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    Також серед лотів, проданих на цьому аукціоні, робота бельгійського сюрреаліста Рене Магрітта «Тріумфальна арка», яка обійшлася покупцеві в майже $22,5 млн.

    Крім того, свого покупця знайшла на аукціоні робота іспанця Пабло Пікассо «Алжирські жінки». «Версія F» 1955 року пішла з молотка за $29,2 млн.

    Раніше роботу львівського художника продали на аукціоні Sotheby’s за $21 250.

    культура мистецтво аукціон
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