Оператори контакт-центру «Волиньгаз збуту» за рік опрацювали майже мільйон звернень новини компаній



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Найчастіше звернення стосувалися звірки особових рахунків

У 2019 році оператори Контакт-центру «Волиньгаз збуту» опрацювали 0,98 млн звернень споживачів газу Волині. Окрім передачі показників лічильників, найчастіше зверненя стосуються звірки стану особового рахунку та консультації щодо рахунків за спожитий газ. Відповіді на ті ж самі питання можливо отримати через Особистий кабінет на сайті 104.ua.

Клієнти «Волиньгаз збуту» торік найчастіше звертались до контакт-центру щодо звірки особового рахунку – 22 тис. та консультації з приводу квитанцій – 27 тис. Споживачі газу можуть отримати відповідь на будь-яке питання зателефонувавши за номером контакт-центру або написавши на електронну пошту.

Зручні можливості для спілкування із «Волиньгаз збутом» надає Особистий кабінет на 104.ua. Цей сервіс надає можливість отримати відповідь на усі запитання. Впродовж року оператори контакт-центру таким чином надали 6 тис. письмових відповідей. Також в Особистому кабінеті є опція замовлення зворотного дзвінка Callback, нею скористались 2,5 тис. споживачів газу.

«Ми постійно працюємо над збільшенням кількості віддалених сервісів. У нас з’явився мобільний додаток 104 Mobile Light для користувачів iPhone, а також чат-бот 7104ua у месенджері Viber. З його допомогою наші клієнти можуть не лише сплачувати за газ, а й завантажити рахунки у форматі PDF. Крім того є вже всім відомі контакт-центр та Особистий кабінет на сайті 104.ua , мобільний додаток 104Mobile для Android» , - розповідає директор ТОВ «Волиньгаз збут» Микола Тищук.

Оператори контакт-центру «Волиньгаз збуту» працюють від 8:00 до 20:00, без перерви та вихідних. Отримати консультацію можна за номерами телефонів: (0332) 280- 104, (0332) 701-704, 067 33 39 104.