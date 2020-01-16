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    Новини

    Одеситів попередили про відключення газу

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    Одеситів попередили про відключення газу

    Відключення газу в Одесі на 20 січня

    У зв'язку з додатковими роботами на розподільчому газопроводі середнього тиску проведення ремонтних робіт за адресою: вул. Віце-Адмірала Азарова

    переносяться та будуть виконуватись

    20 січня 2020року з 10:00 до 17:30.

    У зв’язку з цим будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

    Управління експлуатації газового господарства Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.

    газ Одеса
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