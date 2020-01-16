Одеситів попередили про відключення газу
Відключення газу в Одесі на 20 січня
У зв'язку з додатковими роботами на розподільчому газопроводі середнього тиску проведення ремонтних робіт за адресою: вул. Віце-Адмірала Азарова
переносяться та будуть виконуватись
20 січня 2020року з 10:00 до 17:30.
У зв’язку з цим будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:
Управління експлуатації газового господарства Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.