Одеситів попередили про відключення газу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відключення газу в Одесі на 20 січня

У зв'язку з додатковими роботами на розподільчому газопроводі середнього тиску проведення ремонтних робіт за адресою: вул. Віце-Адмірала Азарова



переносяться та будуть виконуватись



20 січня 2020року з 10:00 до 17:30.



У зв’язку з цим будуть відключені від газопостачання споживачі за наступними адресами:

Управління експлуатації газового господарства Одеси приносить свої вибачення жителям міста за тимчасово доставлені незручності.