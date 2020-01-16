«Смотри, Вова...». Третя частина плівок Гончарука: прем'єр «пояснює» президенту, чому дорожчає гривня



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Олексій Гончарук заявив, що потрібно представити президенту Володимиру Зеленському реалістичний прогноз у країні на наступні три роки Фото: РБК-Україна

У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України

У мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба.

Відео опубліковано на YouTube-каналі «Як обдурити президента».

У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

«Наступного року, якщо приватизація включається нормально і, умовно кажучи, у нас така ситуація, коли люди починають впроваджувати ресурси, щоб щось будувати... Давайте тоді шукати. Не шукати, а завдання ставити... Умовно там. Якщо наше завдання, крім того, щоб сільське господарство щось робило, нам завжди потрібно притягати тих, хто будуватиме щось. Ну коротше зрозуміло. Насправді ми коли були останній раз, усі ці чинники назвали. І газ - і населенню добре. І зарплати. Зараз потрібно систематизувати», - сказала нібито Рожкова.

Голос схожий на Гончарука заявляв, що треба представити Володимиру Зеленському реалістичний прогноз в країні на наступні три роки.

«Мені здається, головне питання - реалістичний і там довгостроковий прогноз. Реалістичний. Ми розуміємо, що все там насправді до осені отримаємо. Можливо, до літа. Концесія... Те ж саме. У нас є більш-менш реалістичний прогноз. Те, що ми повинні представити президентові і сказати : на наш погляд, в наступні три роки ситуація в країні буде таким чином. І ось там більш-менш детально... Виходячи з цього маневру нам потрібно слабкі сторони. Дивіться. Скажу з людської мови на... Йому (Зеленському, - ред.) слід сказати: дивися, Вова, те, що зараз курс менший, значить, що олів'є наступного року на наступному новорічному столі», - говориться на записі.

Думку Гончарука продовжив нібито Сологуб : «Не дорожче, ніж у цьому»!. Проте, Маркарова йому заперечила: «Не факт»!.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Прес-служба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.