Вінничани отримали платіжки зі знижками на опалення



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Мешканці міста почали отримувати паперові рахунки за комунальні послуги, спожиті у грудні 2019 року

Виконком міської ради зменшив ціну за опалення та гаряче водопостачання. Більшість мешканців міста отримали знижки від 300 до 500 гривень.

Про це повідомляють у Вінницькій міській раді.

Зменшення ціни за опалення та гаряче водопостачання пов'язане зі зниженням ціни на газ. У зв'язку зі зміною вартості кубометру у «Вінницяміськтеплоенерго» здійснили перерахунок. Наразі вінничани почали отримувати паперовий Єдиний рахунок зі зниженою вартістю тепла і гарячої води. У ньому вказана загальна сума нарахування та окремо знижка на послугу і кінцева сума до сплати.

Розмір знижки для кожного абонента різний. Сума залежить від площі квартири, будинку, в якому розташоване житло, та інших параметрів.

Понад 50% вінничан отримали зменшення від 300 до 500 гривень. Найбільшу знижку нарахували власникам помешкання одного з будинків по вулиці Городецького. Вона сягнула майже 1000 грн. Найменшу знижку, 100 грн, отримали вінничани, які мешкають переважно у гуртожитках.

Ті, хто використовує електронний спосіб оплати комунальних послуг, мають можливість переглянути платіжки в особистих кабінетах. Щоб дізнатись розмір знижки, потрібно перейти до розділу «Переглянути Єдиний рахунок», в якому є додаткова графа «Знижка на послугу».