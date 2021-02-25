  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Останні робочі дні лютого: що чекає на долар і євро

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &nbsp;Держава поступово розраховується з експортерами за відшкодування ПДВ, але робить це &laquo;не поспішаючи&raquo; і в обмежених обсягах - Останні робочі дні лютого: що чекає на долар і євро
     Держава поступово розраховується з експортерами за відшкодування ПДВ, але робить це «не поспішаючи» і в обмежених обсягах

    На завершення тижня очікуємо досить непогану статистику торгів в межах до $190 млн при здійсненні до 600 угод

    Кінець лютого буде одним з найактивніших періодів за увесь місяць на валютному ринку. Причини дві, – роз'яснює «Мінфін».

    Завершення звітного періоду у клієнтів. Компанії не залишають на останній робочий день свої основні операції по завершенню місяця, керуючись принципом «всяке може статися» і тому проводять їх зазвичай раніше. Вони завершать всі основні угоди, щоб насамкінець тижня тільки вже «відкорегувати» свої операції за весь лютий. Це стосується як розрахунків у гривні, так і у валюті. Тому на завершення тижня очікуємо досить непогану статистику торгів в межах до $190 млн при здійсненні до 570-600 угод. Зростання активності клієнтів простимулює і спекулянтів, які продовжать спроби все ж «наздогнати» курс до 28 гривень за долар.

    Відшкодування ПДВ експортерам. Держава поступово розраховується з експортерами за відшкодування ПДВ, але робить це «не поспішаючи» і в обмежених обсягах. Але кінець місяця для бізнесу настає вже завтра, і Держказначейству за ці два дні треба повністю розрахуватися з боргами за цією статтею. Це означає, що найближчим часом на ринок вийде досить великий обсяг гривневих ресурсів. І посилить тиск на курс шляхом того, що експортери скоротять обсяги проданої ними валютної виручки та будуть витрачати кошти, отримані у вигляді відшкодувань ПДВ. Це спровокує перекоси на міжбанку в частині попиту і пропозиції, що буде грати на руку спекулянтам.

    З боку поведінки Нацбанку ситуація особливо не зміниться. Регулятор постарається на міжбанк не виходити і інтервенцій не проводити, надаючи можливість учасникам торгів самим знаходити компроміс по курсу.

    На готівковому ринку цінники в обмінниках фінкомпаній і банків будуть перебувати в межах:

    Долар: коридор покупок і продажів 27,70 – 28,10 грн при спреді в обмінниках фінкомпаній в межах до 20 коп., а в касах банків – до 25 коп.

    Євро: в банках коридор 33,55 – 34,20 грн при спреді до 30 коп., а в обмінниках фінкомпаній – в межах коридору 33,70 – 34,10 грн при спреді до 25 коп.

    До слова, фінансисти озвучили прогноз курсу долара до літа.

    Теги: курс валют ринок ПДВ держава фінанси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies