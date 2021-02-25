Останні робочі дні лютого: що чекає на долар і євро

Держава поступово розраховується з експортерами за відшкодування ПДВ, але робить це «не поспішаючи» і в обмежених обсягах

На завершення тижня очікуємо досить непогану статистику торгів в межах до $190 млн при здійсненні до 600 угод

Кінець лютого буде одним з найактивніших періодів за увесь місяць на валютному ринку. Причини дві, – роз'яснює «Мінфін».

Завершення звітного періоду у клієнтів. Компанії не залишають на останній робочий день свої основні операції по завершенню місяця, керуючись принципом «всяке може статися» і тому проводять їх зазвичай раніше. Вони завершать всі основні угоди, щоб насамкінець тижня тільки вже «відкорегувати» свої операції за весь лютий. Це стосується як розрахунків у гривні, так і у валюті. Тому на завершення тижня очікуємо досить непогану статистику торгів в межах до $190 млн при здійсненні до 570-600 угод. Зростання активності клієнтів простимулює і спекулянтів, які продовжать спроби все ж «наздогнати» курс до 28 гривень за долар.

Відшкодування ПДВ експортерам. Держава поступово розраховується з експортерами за відшкодування ПДВ, але робить це «не поспішаючи» і в обмежених обсягах. Але кінець місяця для бізнесу настає вже завтра, і Держказначейству за ці два дні треба повністю розрахуватися з боргами за цією статтею. Це означає, що найближчим часом на ринок вийде досить великий обсяг гривневих ресурсів. І посилить тиск на курс шляхом того, що експортери скоротять обсяги проданої ними валютної виручки та будуть витрачати кошти, отримані у вигляді відшкодувань ПДВ. Це спровокує перекоси на міжбанку в частині попиту і пропозиції, що буде грати на руку спекулянтам.

З боку поведінки Нацбанку ситуація особливо не зміниться. Регулятор постарається на міжбанк не виходити і інтервенцій не проводити, надаючи можливість учасникам торгів самим знаходити компроміс по курсу.

На готівковому ринку цінники в обмінниках фінкомпаній і банків будуть перебувати в межах:

Долар: коридор покупок і продажів 27,70 – 28,10 грн при спреді в обмінниках фінкомпаній в межах до 20 коп., а в касах банків – до 25 коп.

Євро: в банках коридор 33,55 – 34,20 грн при спреді до 30 коп., а в обмінниках фінкомпаній – в межах коридору 33,70 – 34,10 грн при спреді до 25 коп.

До слова, фінансисти озвучили прогноз курсу долара до літа.