Зниження ПДВ для обраних аграріїв ніяк не вплине на вартість продуктів для українців, – експерт

«Щоб забезпечити зниження цін на агропродукцію для споживача, необхідно зменшити ПДВ для всіх груп продукції», – пояснив Дорошенко

Зниження ПДВ лише для аграріїв, які постачають сировину, не призведе до зменшення цін на продукти харчування для населення. Про це заявив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

«Фактично на кінцеву ціну це впливати не буде. І ми, як споживачі, не побачимо будь-яку знижку», – сказав Дорошенко.

За його словами, щоб забезпечити зниження цін на агропродукцію для кінцевого споживача, необхідно було зменшити ПДВ для всіх груп продукції і по всьому ланцюгу її виробництва, включаючи переробку.

«Вважаю, що якщо ми хотіли дійсно отримати результат ефективний, то необхідно було пройтись по всім ланкам, і знизити, наприклад, для всіх ланок на всі групи продукції аграрної на 2%. Тоді б ми розуміли, що механізм точно буде працювати. Всі знаходяться в рівних умовах, всі виробники, а споживач міг би обирати між різними продуктами», – пояснив Дорошенко.

Він наголосив: зниження податку лише для окремих виробників сировини дозволить заощадити виключно цим виробникам і лише від їх бажання залежить, чи знизять вони ціни на свою сировину на рівень зменшення ПДВ.

«На сьогоднішній день все залежить лише від виробника – чи дасть він знижку, оскільки він заощадив частину коштів для споживача і для рітейлу спочатку. Або ні... Так що в даному випадку це значно гірше, ніж фактично було б введено однакові умови для всіх», – підсумував Дорошенко.

Раніше економіст Борис Кушнірук зазначав, що від закону про зниження ПДВ на окремі види агропродукції виграють лише великі агрохолдинги, а держава втратить мільярди. На його думку, цей закон не повинен вступити в дію.

Водночас президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко вважає, що зниження ПДВ лише для виробників аграрної сировини призведе до банкрутства вітчизняних переробних підприємств.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року, президент його ще не підписав.