Фінансисти озвучили прогноз курсу долара до літа

У бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладений на рівні 29,1 грн за $1

На початку 2021 року українці побачили різкі стрибки курсу долара. Якщо у січні вартість американської валюти була у межах 28,4, то вже у лютому її ціна впала до 27,8.

Економіст Олексій Кущ вважає, що попри те, що Україні поки не вдалося домовитися про черговий транш від МВФ, це не вплине на курс гривні і макрофінансову стабільність. Оскільки наразі на ринку облігацій внутрішньої державної позики спостерігається приплив фінансових інвестицій і резиденти вкладають гроші в українські державні цінні папери. Обсяг цих вкладень тільки за останній місяць зріс до понад 100 млрд грн.

«Гривня – циклічна сезонна валюта. Приблизно з кінця зими вона зазвичай починає зміцнюватися. Пік цього зміцнення припадає на початок-середину літа. На мою думку, діапазон зміцнення коливатиметься в межах 50 коп. – 2 грн від рівня 28 грн за $1. Тобто влітку вартість долара може становити, до прикладу, 26 грн або 27,5. Це вже залежатиме від економічних чинників», – пояснює експерт.

Цю ж думку підтверджує кандидат економічних наук Олександр Хмелевський. Він також зазначає, що кредити МВФ не мають безпосереднього впливу на курс долара в Україні. Хоча кошти, отримані від Фонду, спрямовують на поповнення валютних резервів, проте Нацбанк не має права їх використовувати для валютних інтервенцій та підтримки курсу гривні.

Тому кошти МВФ розміщуються за кордоном на депозитах в іноземних банках або вкладаються в іноземні цінні папери. Тобто отримані гроші не використовуються в Україні та не мають впливу на її економіку.

Крім того, Олександр Хмелевський переконує, що наразі Україна має достатні валютні резерви, щоб не допустити знецінення гривні. Однак він звертає увагу на те, що в бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладений на рівні 29,1 грн за $1.

«Якщо нам вдасться уникнути кризи в першій половині 2021 року, з великою ймовірністю до кінця весни курс гривні знизиться до 29 грн за $1. Останнім часом коливання валютного курсу посилились. Тому, з огляду на ризики кризи та девальвації, заощадження краще зберігати в іноземній валюті», – радить експерт.

Не вплине на курс валют і різке зростання біткоїна. Олексій Кущ пояснює: ця криптовалюта фактично є альтернативним фінтехом (технології, які допомагають фінансовим службам і компаніям управляти фінансовими аспектами бізнесу. – ред.), який використовують, зокрема, для того, щоб обходити фінансовий моніторинг в класичних банках, які працюють з національними валютами.

Тому зараз це жодним чином не стосується валютних тенденцій серед класичних грошей, резюмує експерт.

Напередодні фінансисти розповіли, що буде з курсом долара на кінець лютого.

Джерело: Факти