Палата представників Конгресу США прийняла черговий тимчасовий бюджет

За законопроект проголосували 245 конгресменів, проти були 182

Палата представників Конгресу США прийняла тимчасовий бюджет до 23 березня, який продовжує фінансування федерального уряду. Про це йдеться в повідомленні комітету фінансового американського парламенту. За законопроект проголосували 245 конгресменів, проти були 182. Водночас очікується, що в Сенаті проект зазнає змін — зокрема, будуть



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Палата представників Конгресу США

За законопроект проголосували 245 конгресменів, проти були 182

Палата представників Конгресу США прийняла тимчасовий бюджет до 23 березня, який продовжує фінансування федерального уряду.

Про це йдеться в повідомленні комітету фінансового американського парламенту.

За законопроект проголосували 245 конгресменів, проти були 182.

Водночас очікується, що в Сенаті проект зазнає змін — зокрема, будуть знову знижені військові витрати, які палата представників підвищила до 659 мільярдів доларів на 2018 фінансовий рік.

23 січня президент США Дональд Трамп підписав прийнятий обома палатами Конгресу тимчасовий бюджетний закон, який продовжував фінансування федерального уряду до 8 лютого.

Раніше Сенат проголосував за тимчасовий бюджет 81 голосами проти 18, а палата представників підтримала законопроект 266 голосами проти 150.

Нагадаємо, компанія SpaceX переносила тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через припинення роботи уряду США.

22 січня стало відомо, що американські законодавці домовилися про відновлення повноважень федерального уряду через три дні після припинення роботи, так званого «шатдауну».

Уряд США 20 січня призупинив роботу після того, як Білий дім і Конгрес не змогли домовитися щодо його фінансування. Держслужбовці були змушені піти у неоплачувані відпустки.