Stop shutdown: Сенат США проголосує за відновлення роботи уряду

Американський Сенат дійшов компромісу та підтримав законопроект, який зупиняє урядовий «шатдаун»

Американські законодавці домовилися про відновлення повноважень федерального уряду через три дні після припинення роботи, так званого «шатдауну». Про це повідомив лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер, передає Reuters. «Ми будемо голосувати сьогодні, аби знову відновити роботу уряду», - сказав Шумер.



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Лідер демократичної партії в Сенаті США Чак Шумер

Американський Сенат дійшов компромісу та підтримав законопроект, який зупиняє урядовий «шатдаун»

Американські законодавці домовилися про відновлення повноважень федерального уряду через три дні після припинення роботи, так званого «шатдауну».

Про це повідомив лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер, передає Reuters.

«Ми будемо голосувати сьогодні, аби знову відновити роботу уряду», - сказав Шумер.

Демократи наполягали на тому, щоб будь-яке короткострокове законодавство щодо бюджетних витрат на утримання уряду має включати захист для молодих незареєстрованих іммігрантів.

У свою чергу республіканці заявили, що не будуть вести переговори щодо імміграції, поки демократи не дадуть їм необхідних голосів для відновлення роботи уряду.

Шумер зазначив, що домовися з республіканським лідером Сенату Мітчем МакКоннеллом щодо законопроекту про фінансування, який дозволить уряду працювати до 8 лютого і планувати вирішення питання мігрантів.

Уряд США 20 січня призупинив роботу після того, як Білий дім і Конгрес не змогли домовитися щодо його фінансування. Держслужбовці будуть змушені піти у неоплачувані відпустки.

Палата представників схвалила законопроект про продовження фінансування до 16 лютого, що мав на меті уникнення так званого «шатдауну» – тимчасової зупинки роботи держустанов, але Сенат не підтримав такий захід. Наразі невідомо, як довго триватиме зупинка роботи держсектора.

Затвердження будь-яких фінансових законопроектів, за правилами Сенату, вимагає шістдесяти голосів, бюджетний документ набрав 51. 44 демократи і четверо республіканців голосували проти, з більшістю республіканців щодо продовження фінансування голосували п'ятеро демократів.

Сенатори-демократи давно попереджали, що підуть на обструкцію бюджету, щоб змусити республіканців погодитися на легалізацію близько 700 тисяч іммігрантів, які виросли в Америці, але були в юному віці незаконно привезені в країну батьками.

Водночас у Білому домі після «шатдауну» заявили, що не мають наміру вести переговори з демократами щодо іммігрантів доти, поки не буде вирішене питання фінансування уряду.