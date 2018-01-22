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    Економіка та фінанси

    Палата представників Конгресу США схвалила фінансування уряду

    За законопроект проголосували 266 депутатів, проти були 150
    Палата представників Конгресу США проголосувала за продовження фінансування уряду до 8 лютого. Про це повідомляє FoxNews. «За законопроект проголосували 266 депутатів, проти були 150», - йдеться у повідомленні. Раніше законопроект був схвалений Сенатом, тепер він надійде на підпис президентові Дональду Трампу. Після того, як
    • Сьогодні, 04:51
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    Палата представників Конгресу США&nbsp;
    Палата представників Конгресу США 

    За законопроект проголосували 266 депутатів, проти були 150

    Палата представників Конгресу США проголосувала за продовження фінансування уряду до 8 лютого. Про це повідомляє FoxNews.

    «За законопроект проголосували 266 депутатів, проти були 150», - йдеться у повідомленні.

    Раніше законопроект був схвалений Сенатом, тепер він надійде на підпис президентові Дональду Трампу. Після того, як глава Білого дому підпише документ, триденна пауза в роботі федерального уряду припиниться.

    Офіційний представник Білого дому Сара Сандерс заявляла, що Трамп має намір затвердити цей документ відразу після того, як він потрапить до нього на стіл.

    Нагадаємо, компанія SpaceX перенесе тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через припинення роботи уряду США.

    У понеділок ввечері стало відомо, що американські законодавці домовилися про відновлення повноважень федерального уряду через три дні після припинення роботи, так званого «шатдауну».

    Уряд США 20 січня призупинив роботу після того, як Білий дім і Конгрес не змогли домовитися щодо його фінансування. Держслужбовці будуть змушені піти у неоплачувані відпустки.

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