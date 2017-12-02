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    SpaceX не зможе протестувати Falcon Heavy через припинення роботи уряду США

    Коли можна буде відновити тестування — невідомо
    Компанія SpaceX перенесе тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через припинення роботи уряду США, передає видання Florida Today. Ключових співробітників відомства тимчасово усунуть від роботи, а 45-те крило не зможе підтримувати вогневі випробування в Космічному центрі Кеннеді. Запуски в Космічному центрі і на базі ВПС США на мисі Канаверал
    • Сьогодні, 14:47
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    Ракета<span>&nbsp;Falcon Heavy</span>
    Фото з твіттера Ілона Маска
    Ракета Falcon Heavy

    Коли можна буде відновити тестування — невідомо

    Компанія SpaceX перенесе тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через припинення роботи уряду США, передає видання Florida Today.

    Ключових співробітників відомства тимчасово усунуть від роботи, а 45-те крило не зможе підтримувати вогневі випробування в Космічному центрі Кеннеді. Запуски в Космічному центрі і на базі ВПС США на мисі Канаверал також відкладуть.

    Генерал-майор Вейн Монтьє звернувся до своїх підлеглих через сайт 45-го космічного крила. Монтьє заявив, що 22 січня всі співробітники отримають інструкції щодо призупинення роботи.

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    «Я впевнений, ви все знаєте, що ми не змогли узгодити бюджет через припинення роботи уряду. Багато з вас згадають, що сталося в 2013 році, і зараз, через 5 років, ми знову опинилися в такій же ситуації. Цей день буде непростим для всіх нас, проте знайте, я ціную всіх вас за зусилля, які ви докладаєте кожен день. Ми не змогли б досягти успіху в нашій головній місії з освоєння космосу без наших чудових цивільних працівників. Це час має не розділити нас, а об'єднати», — сказав Монтьє.

    Як зазначило видання The Verge, у найближчі два тижні у NASA заплановано мінімум два виходи у відкритий космос для астронавтів на МКС, і їх не планують скасовувати навіть через припинення роботи уряду.

    Ілон Маск анонсував запуск Falcon Heavy на січень. У той же час у SpaceX намічений запуск супутників, який повинен відбутися 30 січня. Призупинення роботи уряду може не вплинути на цю дату.

    Нагадаємо, що у ніч на суботу 20 січня уряд США призупинив роботу через відсутність фінансування. Проект нової резолюції поки не затверджений через суперечки демократів і республіканців з приводу закону, що захищає від депортації мігрантів.

     

    Джерело: tjournal.ru

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