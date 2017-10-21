Сенат США не схвалив бюджет. Фінансування американського уряду призупинено

Нинішній проект тимчасового бюджету - вже четвертий за рахунком

Сенату США увечері в п'ятницю, 19 січня, не вдалося прийняти проект тимчасового фінансування федерального уряду. Тимчасовий бюджет не підтримало достатнє число демократів, щоб в результаті отримати 60 голосів «за» з 100. Нинішній проект тимчасового бюджету - вже четвертий за рахунком. Остання резолюція була прийнята в кінці грудня 2017



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Сенат США

Нинішній проект тимчасового бюджету - вже четвертий за рахунком

Сенату США увечері в п'ятницю, 19 січня, не вдалося прийняти проект тимчасового фінансування федерального уряду. Тимчасовий бюджет не підтримало достатнє число демократів, щоб в результаті отримати 60 голосів «за» з 100.

Нинішній проект тимчасового бюджету - вже четвертий за рахунком. Остання резолюція була прийнята в кінці грудня 2017 року, термін її дії закінчується опівночі 20 січня (7.00 по Києву) - рівно в річницю вступу Дональда Трампа на посаду президента. Тепер федеральні установи закриються, а більшість їх співробітників підуть в неоплачувані відпустки.

Уряд зможе фінансувати лише найнеобхідніші видатки. Дональд Трамп скасував свою поїздку у Флориду, під питанням і його візит до швейцарського Давоса наступного тижня, повідомляє агентство dpa.

Бюджетна суперечка між демократами і республіканцями стосується видатків на оборону і фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на яку планується витратити 18 мільярдів доларів США. Зокрема, демократи наполягають на тому, щоб видатки на оборону не зростали надпропорційно у порівнянні з іншими статтями. Крім того, багато демократів відмовляються затверджувати фінансовий план через відсутність заходів щодо захисту від депортації 700 тисяч нелегальних мігрантів, які в'їхали в США неповнолітніми.

Востаннє «шатдаун» у США мав місце в жовтні 2013 року за президентства Барака Обами і тривав 16 днів.

Джерело: Deutsche Welle