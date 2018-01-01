Трамп підписав тимчасовий бюджет США

Президент США припинив триденну паузу в роботі федерального уряду

Президент США Дональд Трамп підписав прийнятий обома палатами Конгресу тимчасовий бюджетний закон, який продовжує фінансування федерального уряду до 8 лютого. Про це повідомив Білий дім, інформує Reuters. Таким чином Трамп припинив триденну паузу в роботі федерального уряду. Раніше Сенат проголосував за тимчасовий бюджет 81 голосами проти 18, а



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Дональд Трамп

Президент США припинив триденну паузу в роботі федерального уряду

Президент США Дональд Трамп підписав прийнятий обома палатами Конгресу тимчасовий бюджетний закон, який продовжує фінансування федерального уряду до 8 лютого.

Про це повідомив Білий дім, інформує Reuters.

Таким чином Трамп припинив триденну паузу в роботі федерального уряду.

Раніше Сенат проголосував за тимчасовий бюджет 81 голосами проти 18, а палата представників підтримала законопроект 266 голосами проти 150.

Нагадаємо, компанія SpaceX перенесе тестування триступеневої ракети Falcon Heavy через припинення роботи уряду США.

У понеділок ввечері стало відомо, що американські законодавці домовилися про відновлення повноважень федерального уряду через три дні після припинення роботи, так званого «шатдауну».

Уряд США 20 січня призупинив роботу після того, як Білий дім і Конгрес не змогли домовитися щодо його фінансування. Держслужбовці були змушені піти у неоплачувані відпустки.