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    Економіка та фінанси

    Парламент Молдови ратифікував поправки до Угоди про вільну торгівлю з Україною

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    У серпні прем'єр-міністри України та Молдови підписали протокол про зміну Угоди про вільну торгівлю - Парламент Молдови ратифікував поправки до Угоди про вільну торгівлю з Україною
    У серпні прем'єр-міністри України та Молдови підписали протокол про зміну Угоди про вільну торгівлю
    фото: kmu.gov.ua

    Очікується, що поправки полегшать доступ інвесторів і бізнесу до переваг існуючих преференційних домовленостей між Молдовою, ЄС і Україною

    Парламент Молдови ратифікував протокол про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю між Молдовою та Україною. Як пише Newsmaker, пропоновані поправки допоможуть інвесторам і бізнес-спільноті максимально використовувати преференційні режими між Молдовою, ЄС і Україною.

    «Парламент Молдови ратифікував протокол про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю між Молдовою та Україною. Пропоновані поправки полегшать доступ інвесторів і бізнесу до переваг існуючих преференційних домовленостей між Молдовою, Євросоюзом і Україною», – зазначає видання.

    Протокол про зміну Угоди про вільну торгівлю між Молдовою та Україною наприкінці серпня підписали прем'єр-міністри обох країн Наталія Гавриліца та Денис Шмигаль.

    «Згідно з поправками, виробники з України зможуть імпортувати в Молдову сировину і компоненти для їх переробки, а потім експортувати кінцеву продукцію в країни Євросоюзу. При цьому товари отримають сертифікати про молдавське походження, і для цього не потрібно буде платити мита, згідно з існуючим пільговим режимом», – додає видання.

    Раніше Шмигаль казав, що зміни до Угоди про вільну торгівлю передбачають, що в торгівлі між Україною та Молдовою застосовуватимуться Пан-євро-середземноморські правила походження товарів.

    До слова, на днях президент Володимир Зеленський обговорив з прем'ром Канади безпеку, вільну торгівлю та спрощення віз.

    Теги: економіка Молдова торгівля Україна фінанси парламент Денис Шмигаль
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    Парламент Молдови ратифікував поправки до Угоди про вільну торгівлю з Україною