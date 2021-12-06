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    Пекарі скаржаться на супермаркети, які накручують ціни на хліб

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    Виробникам хліба доводиться миритися із &laquo;поборами&raquo; торгівельних мереж - Пекарі скаржаться на супермаркети, які накручують ціни на хліб
    Виробникам хліба доводиться миритися із «поборами» торгівельних мереж
    фото: znaj.ua

    «Всі торгові мережі просто драконівськими методами ставлять умови виробникам»

    Майбутнє суттєве подорожчання хліба зумовлене не тільки підвищенням вартості ціни на сировину та енергоносії, а і умовами, які виробникам нав’язують торгівельні мережі. Про це інтерв’ю «Главкому» розповів керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко.

    «Безумовно, нині маємо рекордне підвищення вартості енергоносіїв: ми всі бачимо, як зросла ціна на газ. Ще із грудня підвищиться мінімальна зарплата, що також збільшить собівартість. Але хочу зазначити, що найбільші витрати після сировини – це все, що пов'язано з торгівлею, витрати на збут. Це чверть видатків, при цьому нам їх просто нав'язують!», – наголосив керівник «Укрхлібпрому».

    Васильченко зазначив, що наразі всі торгові мережі ставлять умови виробникам, у яких приймають продукцію на реалізацію, наприклад доводиться платити «за вхід».

    «З'явився новий продукт, щоб його поклали на полицю – плати. Не хочеш цей бонус платити, не треба – у тебе продукцію не візьмуть. Хочеш, щоб товар лежав на більш чільному місці, – плати додатково. Встановили обов'язкові платежі «за обслуговування» – що підлоги миють, територію підмітають і таке інше. Таких поборів багато. І все це лягає на собівартість», – пояснив фахівець.

    За словами експерта, без супермаркетів у справі реалізації продукції не обійтися, а вони це чудово розуміють і ставлять відповідні умови.

    Раніше повідомлялося, що хліб невдовзі подорожчає до 40 грн за буханець.

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    Теги: торгівля ціни хліб
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    Пекарі скаржаться на супермаркети, які накручують ціни на хліб