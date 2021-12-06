Пекарі скаржаться на супермаркети, які накручують ціни на хліб
«Всі торгові мережі просто драконівськими методами ставлять умови виробникам»
Майбутнє суттєве подорожчання хліба зумовлене не тільки підвищенням вартості ціни на сировину та енергоносії, а і умовами, які виробникам нав’язують торгівельні мережі. Про це інтерв’ю «Главкому» розповів керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко.
«Безумовно, нині маємо рекордне підвищення вартості енергоносіїв: ми всі бачимо, як зросла ціна на газ. Ще із грудня підвищиться мінімальна зарплата, що також збільшить собівартість. Але хочу зазначити, що найбільші витрати після сировини – це все, що пов'язано з торгівлею, витрати на збут. Це чверть видатків, при цьому нам їх просто нав'язують!», – наголосив керівник «Укрхлібпрому».
Васильченко зазначив, що наразі всі торгові мережі ставлять умови виробникам, у яких приймають продукцію на реалізацію, наприклад доводиться платити «за вхід».
«З'явився новий продукт, щоб його поклали на полицю – плати. Не хочеш цей бонус платити, не треба – у тебе продукцію не візьмуть. Хочеш, щоб товар лежав на більш чільному місці, – плати додатково. Встановили обов'язкові платежі «за обслуговування» – що підлоги миють, територію підмітають і таке інше. Таких поборів багато. І все це лягає на собівартість», – пояснив фахівець.
За словами експерта, без супермаркетів у справі реалізації продукції не обійтися, а вони це чудово розуміють і ставлять відповідні умови.
Раніше повідомлялося, що хліб невдовзі подорожчає до 40 грн за буханець.