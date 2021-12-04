Ердоган «перейменував» Туреччину: змінився експортний бренд країни

Зі зміною написання Туреччини зникне давня плутанина із автоперекладачами, які часто неправильно трактували назву країни

Президент Туреччини підписав указ, за яким новим експортним брендом стане термін Türkiye

Новим експортним брендом Туреччини, який націлений на підвищення впізнаваності продукції країни по всьому світу, стане Türkiye. Відповідний указ про перейменування експортного бренду вже підписав турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган. Агентство «Прайм» публікує текст документа, розміщеного в офіційному виданні Resmi Gazete.

Відтепер турецьку продукцію представлятимуть під єдиним брендом Made in Türkiye замість Made in Turkey. Даний термін мають намір використовувати при листуванні із зарубіжними країнами-партнерами.

Назва Made in Türkiye глибше відображає культуру і цінності народу Туреччини, пояснюється в документі.

Із появою нововведення переклад з англійської мови як «індичка» стане неправильним.

Раніше повідомлялося, що Реджеп Тайіп Ердоган відправив у відставку міністра фінансів Лутфі Елвана на тлі обвалу курсу турецької ліри.

На цій посаді його замінить колишній замміністра фінансів Нуреддін Небаті. Як сказано у документі, Елван сам подав у відставку. Він очолював Мінфін із листопада 2020 року. Новий глава Мінфіну «рішучий прихильник політики низьких відсоткових ставок», яку підтримує Ердоган.

Раніше стало відомо, що Ердоган планує обвалити турецьку ліру.

Ердоган 23 листопада заявив, що виграє «економічну війну за незалежність», і ця заява миттєво обвалила курс ліри.

Нагадаємо, 18 жовтня курс ліри обвалився після звільнення топпосадовців центрального банку Туреччини.

25 жовтня ліра впала до рекордно низького рівня в 9,85 по відношенню до долара. Це сталося після того, як Ердоган заявив, що розпорядився вислати послів США й дев'яти інших західних країн.

Зазначимо, в вересні ліра обвалилася після рішення центробанку Туреччини знизити ключову ставку. За даними торгів, за долар 23 вересня давали 8,75 ліри – мінімальне значення за весь час.

А в березні цього року турецька ліра рухнула після звільнення глави центробанку.

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