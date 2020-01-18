Після вихідних долар і євро здорожчають



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Протягом найближчих 12 місяців долар в Україні коштуватиме 27-28 гривень

Національний банк України визначився з офіційними курсами валют на понеділок, 20 січня. Долар США здорожчає на 16 копійок і коштуватиме 24,25 грн. Євро здорожчає на 3 копійки і його вартість становитиме 26,93 грн.

Зазначимо, що відтепер НБУ встановлює офіційні курси валют та металів на наступний робочий день до 16:00. Раніше до 16:00 оголошувався лише курс долара, а решта валют – до 18:00.

Нагадаємо, уряд оновив прогнози щодо курсу долара в Україні. Оптимістичний сценарій: 2020 рік – 24,8 грн за долар, 2021 рік – 23,9 грн, 2022 рік – 24,2 грн. Консервативний прогноз: 2020 рік – близько 27 грн.

Топменеджери українських компаній, щоквартальне опитування яких традиційно провів Нацбанк, прогнозують, що протягом найближчих 12 місяців долар в Україні коштуватиме 27-28 гривень.

Прогнози Міжнародного валютного фонду щодо курсу долара в Україні такі: 2019 рік – 26,75 грн, 2020 рік – 27,72 грн, 2021 рік – 28,70 грн, 2022 рік – 29,67 грн, 2023 рік – 30,64 грн, 2024 рік – 31,61 грн.

Історичні антирекорди гривні стосовно іноземних валют в офіційних курсах НБУ: долар США 26 лютого 2015-го сягнув найвищого показника в 30,01 грн, євро встановив свій рекорд 26 січня 2018 року – 35,66 грн.

Нагадаємо, гривна остается в списке самых дешевых валют мира.

Як повідомлялося, стало відомо, що в Україні найбільше подорожчає у 2020 році.