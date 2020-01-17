МВФ висловив підтримку Гончаруку і Нацбанку



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Олексій Гончарук 17 січня написав заяву про відставку

Розсудлива макроекономічна політика уряду та НБУ сприяла зміцненню економіки України, - МВФ

Міжнародний валютний фонд підтримує поточну політику уряду і Нацбанку України, спрямовану на зміцнення економіки країни.

Про це йдеться у відповіді представництва МВФ в Києві у відповідь на запит агентства Інтерфакс-Україна.

«Розсудлива макроекономічна політика уряду та НБУ сприяла зміцненню економіки України», – зазначили в представництві Фонду.

«Низький бюджетний дефіцит, зниження співвідношення держборгу до ВВП, низька інфляція і накопичення валютних резервів - все це результат цієї політики і важливі передумови для економічної стабільності і зростання», – підкреслили в МВФ.

Як повідомлялося, сьогодні, 17 січня, прем’єрміністр Олексій Гончарук подав у відставку.

«Я прийшов на посаду - виконувати програму президента. Він для мене є взірцем відкритості та порядності. Однак, щоб позбутися будь-яких сумнівів у нашій повазі та довірі до президента, я написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення в парламент», - написав Гончарук у Facebook.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Згодом у мережі з’явився другий аудіозапис прослушки наради у прем'єра Олексія Гончарука 16 грудня. «Історія як Олексій Гончарук, Оксана Маркарова (міністр фінансів), Яків Смолій (голова НБУ), Катерина Рожкова (заступник голови НБУ), Юлія Ковалів (заступник голови Офіс президента) збиралися на нараду до «тупого президента« Зеленського», – йдеться у підписі до ролика.

Потім у мережі опублікували третю частину розмови нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової і двох заступників глави Нацбанку Катерини Рожкової і Дмитра Сологуба. У бесіді обговорювали ревальвацію гривні і економічну стратегію розвитку України.

Станом на 17 січня youtube-канал, на якому з'явилися відеозаписи з нібито розмовою топ-чиновників, був видалений користувачем.