Стало відомо, що в Україні найбільше подорожчає у 2020 році



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Українцям варто готуватися до подорожчання їжі, зокрема, хліба, круп, молочних виробів

За прогнозами Нацбанку, наступного року інфляція в Україні не перевищить 5%. Але ціни на багато товарів можуть підскочити істотно вище цієї планки.

Українцям варто готуватися до подорожчання їжі, зокрема, хліба, круп, молочних виробів. Експерти лякають і новими платіжками, поки що – на світло та воду, але з наступного опалювального сезону можуть бути сюрпризи і з опаленням.

Тим, хто мріє про новосілля, доведеться платити більше і за квартири. Забудовники вже оголосили про плани підвищити ціни на житло на 5-15%. Правда, не виключений ефект Укрбуду, коли через проблемні новобудови ціни на первинне житло, навпаки, можуть впасти.

З дорогих покупок наступного року можуть порадувати автомобілі, принаймні, старі іномарки, які, швидше за все, подешевшають. Правда, поки що неясно, за скільки їх доведеться заправляти, адже з цінами на автомобільне паливо ситуація невизначена.

«Мінфін» розбирався, за що українцям доведеться переплачувати наступного року, а на чому вдасться заощадити.

«Золотої» картоплі не буде, а хліб та молоко точно подорожчають

Цього року продукти харчування в Україні дорожчали буквально кожен місяць. Так, за даними Держстату, станом на листопад, інфляція на споживринку з початку року склала 4,2%, а якщо порівнювати з минулим роком – 8,3%.

При цьому їжа подорожчала на 8,6%. Найбільше – хліб (на 18,5%), макарони (11,7%), молоко (10,9%), масло (10,5%), сир та сир (9,5%). Лідерами подорожчання стали овочі – ціни на них підскочили на рекордні 34,7%.

При цьому є продукти, які, навпаки, подешевшали. Це яйця (більше ніж на 21%), фрукти (на 4,3%), цукор (на 0,3%).

Овочі можуть виявитися драйвером цінового зростання і наступного року. Найбільші побоювання – щодо картоплі. Цього року українці збайдужіли до городів, тому виростили картоплі менше, ніж у минулі роки. Спеціалізовані господарства також не поспішають відводити угіддя під цю культуру (вона вимагає дорогої техніки, засобів захисту тощо). Тому загальний урожай виявився нижче очікуваного. В результаті, вже з вересня картопля підскочила в ціні відразу до 10 гривень за кілограм. А експерти не виключали, що до весни 2020 року вона і зовсім буде продаватися за 20-25 гривень за кіло.

Але зараз ці прогнози під питанням. Справа в тому, що Україна різко збільшила імпорт картоплі. Станом на листопад, за даними East Fruit, в нашу країну вже завезли близько 190 тисяч тонн картоплі, що в 700 разів більше, ніж у 2018 році!

У вітчизняних продавців на складах залишаються великі запаси картоплі, які вони сподівалися вигідно продати навесні. Тому замість подорожчання, цілком може бути розпродаж картоплі, в результаті якої вона може подешевшати до 7-8 гривень за кілограм.

З молочною продукцією ситуація більш прогнозована – вона точно буде дорожчати. Наступного року цінники можуть зрости ще на 5-7%. Головна причина – дорога сировина. Якщо у другому кварталі цього року фермери віддавали молоко на переробку в середньому за 9 гривень за літр, то зараз – більше ніж за 10 гривень. А в структурі собівартості молочних продуктів сировина займає більш 60%. Молоко зростає в ціні через скорочення поголів’я великої рогатої худоби. З початку року молочні стада зменшилися на 6% на великих фермах і на 4,5% в приватних господарствах.

Також буде дорожчати хліб. Причина – зростання цін на борошно, електроенергію і логістику. В Україні ціни на зерно прив’язані до експортних котирувань, а вони зростають. Так, за даними FAO, у жовтні пшениця на світовому ринку подорожчала на 6%, до 212 доларів за тонну.

М’ясо, за словами голови Асоціації постачальників торговельних мереж України Олексія Дорошенка, наступного року, якщо і подорожчає, то незначно – в межах 2-3%. «Головна причина – відсутність платоспроможного попиту. Люди не готові їсти більше м’яса і ковбас, на ринку вже сьогодні є затоварювання. Тому підвищувати ціни просто нікуди», – говорить він.

Зате продавці відіграються на продуктах, якими українці замінюють м’ясо. Це, в першу чергу, крупи. Гречка вже цього року подорожчала ледь не вдвічі. Аналогічна тенденція продовжиться і наступного року. Рис, перловка, пшонка, гречка можуть підскочити у ціні ще на 10-20%. І чим більше українці будуть переходити на каші, тим вищими можуть виявитися апетити продавців.

Втім, за словами Дорошенка, зростання цін на продукти харчування наступного року буде стримувати зростаючий імпорт. І тут все залежить від курсу долара – чим нижче він буде, там активніше до нас стануть завозити їжу і тим нижче на неї встановлять цінник. «Якщо раніше імпортні продукти харчування займали в основному високий і середній ціновий сегменти, то цього року через різке зміцнення національної валюти така їжа вже є і в економ-класі», – говорить Дорошенко.

Нові цінники на світло та воду, опалення – під питанням

Одне з головних питань для багатьох українців – що буде з комунальними тарифами. Адже, як показує недавнє опитування Київського міжнародного інституту соціології, близько 14% родин витрачають на комуналку більше половини своїх доходів, тоді як, наприклад, у 2015 році ця цифра становила лише 6%. У 21% домогосподарств на платіжки йде третина сімейного бюджету. Отримати ж субсидію наступного року, судячи з усього, буде складніше, так як на компенсації за послуги ЖКГ в бюджеті заклали менше грошей– 47 млрд проти 55 млрд цього року.

Найбільше грошей за комуналкою тягне опалення. А тарифи на нього залежать від ціни на газ. У цьому опалювальному сезоні, до квітня 2020 року, ціни на газ для населення і виробників тепла змінювати не будуть. «Нафтогаз» повідомив, що зафіксував гарантовану ціну на рівні близько 7,2-7,8 гривень за куб, залежно від регіону, так як до ціни на газ додається ще вартість транспортування і розподілу, а вона у різних облгазів різна.

Тобто, в теорії опалення і гаряча вода дорожчати не повинні.

Але з весни 2020 року все може змінитися. Якщо влада не продовжить спецозобов’язання за ціною на газ для населення, то люди будуть платити повністю ринкову ціну. А вона може підвищитися до 11-13 гривень за куб. А так як газ займає в структурі ціни на опалення та гарячу воду близько 80%, то зростуть і тарифи. Але відчують українці це подорожчання вже з осені наступного року. Правда, є ще якийсь «план Б». Президент Зеленський нещодавно заявив, що влада шукає спосіб знизити платіжки на тепло і гарячу воду. Для окремих споживачів «знижка» може становити до 50%. Як буде реалізовано цей намір поки що невідомо. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував новий законопроект, в якому повинна бути детально прописана схема здешевлення тепла і гарячої води.

Голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури, благоустрою і охорони довкілля Громадської ради при КМДА Олег Попенко попереджає про можливе подорожчання електроенергії – на 10-15%. Зараз електроенергія для населення датується (не більше 1,68 гривень за кіловат). Але в Україні з 1 липня 2019 року запрацював ринок електроенергії, а це передбачає поступовий відхід від адміністративного регулювання цін.

З електроенергією безпосередньо пов’язані ціни на воду. «Вона також подорожчає на 5%», – говорить Попенко.

Також можливі регіональні «націнки». Так, Київводоканал вже попередив жителів столиці про новий додатковий платіж – внесок за обслуговування лічильників на воду. Внесок нараховуватимуть раз на квартал і для кожного будинку він буде різним – залежно від кількості квартир і лічильників. Максимальна сума -140 гривень, середній платіж, який анонсують більшості киян – 20-30 гривень за квартал. Перша платіжка за лічильники прийде жителям столиці вже в січні 2020 року.

Цінник на квартири прив’яжуть до курсу, будматеріалів і «Укрбуду»

Наступного року може подорожчати і житло. Директор з маркетингу проекту ЖК «Polaris Home&Plaza»Анжеліка Саакян каже, що на ціновій політиці забудовників позначаться кілька факторів.

Серед непрямих: законодавчий захист прав інвесторів та розробка механізмів добудови заморожених об’єктів, політичні кроки зі стимулюванню попиту на житло (тут мова, насамперед, стосується розвитку іпотеки і спільних з банками іпотечних програм забудовників). Наприклад, при зниженні на 1-2% ставок за іпотекою на ринок прийде до 10% нових покупців. А зростаючий попит – це стимул для забудовника вкладатися в нові проекти.

Серед прямих факторів впливу – подорожчання собівартості будівництва, курс національної валюти, скорочення кількості споруджуваного житла, перерозподіл наявного попиту в бік більш якісних проектів, конкуренція забудовників.

«В 2019 році зростання вартості будматеріалів та будівельно-монтажних робіт склало у середньому 10-15%, що спричинило збільшення цін на квартири на 1-2%. Не виключено, що у 2020 році собівартість може зрости ще, як мінімум, на 5-7%», – говорить Саакян. В теорії це може додати до цінника на квартири ще, як мінімум 1%.

Якщо підсумувати всі фактори, то це дасть вже 5-15% зростання. «У 2020 році найбільше подорожчання – до 10-15% – можливо в класі «комфорт+» та до 12% у класі «бізнес+». Вартість житла стандартних комфорт- і бізнес-класу збільшиться до 8-10%. При цьому ціни на економ-клас будуть залежати, в основному, від вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робот і зростуть максимум на 5%», – прогнозує Саакян.

«Вартість квартир в ЖК комплексної забудови, багатофункціональних комплексах з використанням енергозберігаючих технологій і матеріалів більш високої якості, може збільшиться на 5-8%», – додала керуючий партнер Об’єднання девелоперів нерухомості (RED Community) Тетяна Шульга-Забельська.

Комерційний директор Svitlo Park Олександр Панфілов відзначає, що головний чинник в ціноутворенні на ринку нерухомості наступного року – курс долара.

«До бюджету-2020 закладено курс 27 гривень за долар. Звичайно, вартість житла буде встановлена, виходячи з курсу національної валюти», – говорить він.

Втім, планами забудовників щодо підвищення цін може перешкодити ситуація на ринку. Якщо влада не стане рятувати покупців квартир у проблемних новобудовах (скажімо, «Укрбуді»), то попит на житло в новобудовах може просто обвалитися. І в цьому випадку, щоб хоча б щось продати, компаніям доведеться не підвищувати, а, навпаки, знижувати ціни.

На вторинному ринку цінова ситуація більш стабільна – там вартість квартир прив’язана до долара. Але якщо на первинному ринку трапиться колапс, то підвищиться попит на житло в старому фонді, в результаті чого власники квартир також можуть зробити спробу підняти ціни як мінімум на 10%.

Автомобілі потраплять на розпродаж

Зате в українців є всі шанси заощадити наступного року на автомобілях. Спочатку очікувалося подорожчання нових машин у 2020 році – через обов’язкове введення екологічного стандарту Євро-6. Такі авто дорожче моделей Євро-5, мінімум, на 5-7%.

Але нещодавно парламент прийняв законопроект № 2078-1, який передбачає відстрочку Євро-6 до 2025 року. Наразі новий закон чекає на підпис президента.

«Не буде заборони. Авто з країн Південно-Східної Азії та ЄС з Євро-5 не потраплять під заборону. У той же час Кабмін 5 грудня прийняв рішення про подовження санкцій проти РФ до 31.12.2020 та імпорту авто з РФ не буде, як і зараз», – відзначає голова ВААІД Олег Назаренко.

Власне, в Україну можна буде завозити будь-які іномарки, навіть стандарту Євро-2. І з цієї причини експерти очікують різкого збільшення пропозиції старих машин з Європи і США, що знизить ціни на них, як мінімум, на 10%.

Тобто, на середньостатистичній іномарці вартістю 10 тисяч доларів можна буде заощадити тисячу доларів.

Можливі й додаткові знижки. Зокрема, якщо Рада схвалить вже поданий законопроект щодо розмитнення євроблях. У ньому пропонується зробити більш дешевим переоформлення авто на європейських номерах. Не виключено, що якщо водії поставлять свої євробляхи на українські номери, частина з них виявиться на вторинному перепродажу. Через велику пропозицію цінник на такі машини можуть знизити на 5-10% і більше.

Дешевий бензин і дорогий автогаз

А ось автомобільне паливо може піднести сюрпризи. Ціни на бензин і дизель прив’язані до курсу євро. «Підвищення або зниження курсу на 1 гривню дає подорожчання або здешевлення палива на 60 копійок за літр протягом двох тижнів», – пояснив керівник спеціальних проектів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев.

Тобто, якщо курс долара зафіксується на нинішній позначці, то бензин і дизель в ціні особливо не зміняться. Але, якщо долар буде за 27 гривень, як закладено в бюджеті-2020, то автомобільне паливо подорожчає на 1,8-2 гривні за літр. Втім, це правило працює лише при стабільній ціні на нафту. Якщо вона буде підвищуватися, то варто очікувати і додаткового подорожчання всіх нафтопродуктів. Правда, на тлі прогнозів про нову світову економічну кризу рекордні ціни на нафту наступного року навряд чи можливі.

З автомобільним газом – окрема історія.

Вже зараз, незважаючи на зміцнення гривні, він різко подорожчав. За даними спеціалізованого майданчика enkorr, в листопаді оптова ціна скрапленого газу підскочила на 11% до 19,8 тисяч гривень за тонну. А з початку грудня зафіксовано зростання ще на 1,5%, до 20,1 тисячі гривень. Вже 10 грудня в черговий раз змінилися цінники на заправках – зростання склало 5-25 копійок на літрі.

Але ціни можуть бути ще вищими. Газові асоціації вже звернулися з листом до президента з проханням не допустити перегляду ставок акцизного збору на скраплений газ, що передбачає прийнятий в першому читанні законопроект №1210. Акциз пропонується підняти з нинішніх 52 до 136 євро за тисячу літрів. І це, за підрахунками профільних асоціацій, призведе до зростання газових цінників на заправках ще на 4-5 гривень за літр. Тобто, замість нинішніх 12,5 гривень автогаз будуть продавати вже за 16,5-17,5 гривень.

До речі, в цьому ж законопроекті йдеться і про зниження акцизу на бензин – з 213,5 до 170 євро за тисячу літрів, тобто на 20%. І, якщо такий перегляд акцизів все ж таки відбудеться, варто очікувати додаткового здешевлення бензину. У цьому випадку автовласники, які раніше ставили на машини газове обладнання, щоб заощадити, швидше за все, знову будуть заправлятися бензином.

Але в законопроекті №1210 багато лобістських моментів (перегляд акцизів просуває «Укртатнафта», яка входить в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського). Тому яку акцизну модель в результаті оберуть – поки що неясно.