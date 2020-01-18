Голова Ради Нацбанку пояснив, чому низька інфляція – це перемога «зі сльозами на очах»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Богдан Данилишин зазначив, що через високі ставки за банківськими кредитами значно ускладнюється кредитування реального сектора економіки та підприємств-експортерів і тому виробники змушені скорочувати виробництво

«У низькій інфляції минулого року є зворотній бік – негативний», - Данилишин

Голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин вважає, що негативним боком низької інфляції є падіння промислового виробництва, яке фіксувалось протягом останніх шести місяців. Таку думку Данилишин висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами голови Ради Нацбанку, низька інфляція ніби і «перемога», але зі сльозами на очах.

« Судіть самі:

шість місяців поспіль (з травня по листопад) падає промислове виробництво (за грудень даних поки немає), причому в листопаді минулого року промвиробництво впало на 7,5% до листопада 2018 року і на 4,6% до жовтня 2019 року.

ціни виробників за 11 місяців минулого року знизились на 4%, в т.ч. у добувній промисловості - на 19,8%, у переробній промисловості - на 4,9%. Промислова дефляція може стати тригером подальшого падіння промвиробництва.

знижується відношення кредитів реальному сектору економіки до ВВП, воно ставить 21% (у 2018 році - 24%).

дефіцит зовнішньої торгівля за 10 місяців 2019 року склав $9,95 млрд», - навів цифри експерт.

Данилишин зазначив, що через високі ставки за банківськими кредитами, обумовлені неадекватно завищеною обліковою ставкою НБУ, значно ускладнюється кредитування реального сектора економіки та підприємств-експортерів і тому виробники змушені скорочувати виробництво і звільняти працівників. «Безробіття в листопаді минулого року зросло на 11,4% в порівнянні з жовтнем», - навів цифри аналітик.

Голова Ради НБУ вважає, що низької споживчої інфляції в 2019 році вдалося домогтися за рахунок сприятливого впливу кон'юнктури на світових ринках основних товарів, що імпортуються – нафти і газу. «Внесла свій внесок ревальвація гривні (правда, в падіння промвиробництва і зростання зовнішньої торгівлі вона теж внесла свій вклад – виключно негативний). Але головне, що забезпечило низьку споживчу інфляцію - невиправдано жорстка монетарна політика Правління НБУ: зниження облікової ставки почалося надто пізно, розмір зниження ставки був суто символічним (аж до грудневого зниження на 2 п.п.). В даний момент облікова ставка НБУ в 3,3 рази перевищує рівень споживчої інфляції!», - підкреслив аналітик.

Данилишин наголошує, що хоч і було досягнуто механістично-формальне виконання в 2019 році мети щодо інфляції (без оцінки впливу на народне господарство в цілому), проте це створило серйозні проблеми і заклало небезпечні міни уповільненої дії для функціонування економіки в найближчі кілька років.

Нагадаємо, 27 грудня 2019 року прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

Читайте більше: