Податки пенсіонерів у 2021 році: скільки доведеться платити

З тих податків, які сплачує кожен пенсіонер, найбільше відраховується на освіту – 1702 грн

Наступного року податки зростуть. Аналітики провели підрахунки

Кожен українець платить податки навіть якщо він офіційно не працює. Адже при купівлі товарів і послуг з покупця теж знімають певну суму, яка йде на податки. Аналітики підрахували, скільки ж податків платить за рік пенсіонер. Сума вийшла дуже значна.

Виявилося, що в наступному році людям, які вийшли на пенсію доведеться платити на 2 тисячі гривень податків більше, повідомляє «Ціна держави».

До такого висновку дійшли аналітики, провівши відповідні розрахунки. Вони брали в приклад середню пенсію в розмірі 4370 гривень. У рік ця сума складе 52 440 гривень.

Разом, виходить в рік 9571 гривня сплачених податків, з яких 8740 грн становить ПДВ, 465 грн мито, 366 акцизний податок.

З тих податків, які сплачує кожен пенсіонер, найбільше відраховується на освіту – 1702 грн, трохи менше йде на підтримку економіки – 1233 грн, на пенсії – 1216 грн, на медицину – 1084 грн.

Далі йдуть суми менше тисячі гривень. Зокрема, на правоохоронні органи витрачається 936 грн. Крім того, є і в списку відсоток по боргах – 926 грн, на соцзахист відраховується 774 грн.

Крім цього, кожен пенсіонер віддає гроші на утримання ЗСУ – 674 грн, на утримання чиновників на рік йде 551 грн, на розвиток культури і спорту – лише 243 грн, ще менше на комунальне господарство – 160 грн і лише 73 грн на охорону природи.

При підвищенні пенсії, буде і рости розмір податків. Тому, в 2021 році пенсіонери заплатять на 2342 гривні податків більше, ніж за поточний рік, пише «Стіна».

Інфографіка: «Ціна держави»

Це при тому, що пенсіонери на свої маленькі виплати фактично ледве зводять кінці з кінцями, економлячи на їжі. Згідно з недавнім опитуванням, українці вважають прийнятним розміром пенсії 11359 гривень. Це в три рази більше за нинішній розмір середньої пенсії.