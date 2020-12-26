Експрезидент Польщі поскаржився, що він банкрут

«Свого часу я ще був активний і щось заробляв, але зараз це вже неможливо», заявив Лех Валенса

Колишній президент Польщі Лех Валенса поскаржився, що останнім часом став відчувати фінансові проблеми.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню Polsat News.

«Я банкрут, тому в цьому році ніхто не отримає подарунок від Валенси. Свого часу я ще був активний і щось заробляв, але зараз це вже неможливо. Немає коштів, крім пенсії. Були часи, коли у мене було багато грошей, але я їх в основному роздавав на спільні цілі, на благодійність. Тепер у мене практично порожні кишені», – заявив політик.

Валенсі надається довічна щомісячна президентська пенсія в розмірі 10,5 тисячі злотих (80,5 тисячі гривень).

Валенса очолював Польщу в 1990-1995 роках.

До слова, восени Валенса, якого звинувачували у роботі на КДБ, виступив за співпрацю з Росією.

Раніше співробітники польського інституту національної пам'яті в ході проведеного аналізу рукописних документів виявили агента під кодовим ім'ям Болек і прийшли до висновку, що цим шпигуном, що діяв в інтересах радянських спецслужб, був колишній президент Польщі Лех Валенса, який сприяв падінню комунізму в цій східноєвропейській країні.

Нагадаємо, через коронакризу МВФ прогнозує збитки світовій економіці у $28 трильйонів.