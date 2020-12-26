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    Експрезидент Польщі поскаржився, що він банкрут

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    <p>Лех Валенса заявив, що у нього &laquo;практично порожні кишені&raquo;</p> - Експрезидент Польщі поскаржився, що він банкрут

    Лех Валенса заявив, що у нього «практично порожні кишені»

    «Свого часу я ще був активний і щось заробляв, але зараз це вже неможливо», заявив Лех Валенса

    Колишній президент Польщі Лех Валенса поскаржився, що останнім часом став відчувати фінансові проблеми.

    Про це він заявив в інтерв'ю виданню Polsat News.

    «Я банкрут, тому в цьому році ніхто не отримає подарунок від Валенси. Свого часу я ще був активний і щось заробляв, але зараз це вже неможливо. Немає коштів, крім пенсії. Були часи, коли у мене було багато грошей, але я їх в основному роздавав на спільні цілі, на благодійність. Тепер у мене практично порожні кишені», – заявив політик.

    Валенсі надається  довічна щомісячна президентська пенсія в розмірі 10,5 тисячі злотих (80,5 тисячі гривень).

    Валенса очолював Польщу в 1990-1995 роках.

    До слова, восени Валенса, якого звинувачували у роботі на КДБ, виступив за співпрацю з Росією.

    Раніше співробітники польського інституту національної пам'яті в ході проведеного аналізу рукописних документів виявили агента під кодовим ім'ям Болек і прийшли до висновку, що цим шпигуном, що діяв в інтересах радянських спецслужб, був колишній президент Польщі Лех Валенса, який сприяв падінню комунізму в цій східноєвропейській країні.

    Нагадаємо, через коронакризу МВФ прогнозує збитки світовій економіці у $28 трильйонів.

    Теги: Польща гроші фінанси президент благодійність пенсія
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