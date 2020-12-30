Оприлюднені нові рахунки для сплати податків з 1 січня

Державна казначейська служба закликала платників податків терміново звернутися до органів ДПСУ за місцем реєстрації для отримання нових реквізитів рахунків

З 1 січня 2021 року будуть діяти нові рахунки для надходжень єдиного соціального внеску (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Таку інформацію оприлюднила на сайті Державна казначейська служба України (ДКСУ).

24 грудня 2020 року на сайті Державної податкової служби України (ДПСУ) з'явився реєстр рахунків для платників ЄСВ усіх областей та міста Києва.

При сплаті ЄСВ на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

1 – службовий код («*»);

2 – код виду сплати («101» – сплата суми єдиного внеску);

3 – код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;

4 – друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5, 6, 7 – не заповнюється.

Державна казначейська служба закликала платників податків терміново звернутися до органів ДПСУ за місцем реєстрації для отримання нових реквізитів рахунків.

«Кошти, перераховані на старі рахунки для сплати податків, зборів та ЄСВ, зараховуватися не будуть. А повертатимуться платникам як нез’ясовані надходження», – йдеться у заяві ДКСУ.

Нагадаємо, надходження ЄСВ у листопаді 2020 року становило 25,367 млрд грн. Це на 2,14 млрд грн більше, ніж у листопаді минулого року (23,227 млрд грн).

Загалом за січень – листопад 2020 року ЄСВ надійшло 261,851 млрд грн. Це на 16,368 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року (245,483 млрд грн).