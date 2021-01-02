У Росії ввели податок для багатих

Рішення про збільшення податкового навантаження для багатих громадян було прийнято на тлі падіння бюджетних доходів

У Росії вступив в силу закон про підвищення ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з 13% до 15% на доходи, що перевищують 5 млн рублів на рік.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Законопроект був розроблений за дорученням президента Росії Володимира Путіна і підписаний ним 23 листопада 2020 року.

Очікується, що збільшення податкової ставки до 15% в 2021 році принесе до держбюджету додаткові 60 млрд рублів, в 2022 році - 64 млрд рублів і в 2023 році - 68,5 млрд руб.

Рішення про збільшення податкового навантаження для багатих громадян було прийнято на тлі падіння бюджетних доходів, викликаного пандемією.

Крім того, з 1 січня вступив в силу закон про оподаткування відсотків громадян за банківськими вкладами, що перевищує 1 млн рублів.