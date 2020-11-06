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    Економіка та фінанси

    Понад 40 тис. клієнтів «Волиньгазу» ризикують залишитися без субсидії через борги

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    Понад 40 тис. клієнтів «Волиньгазу» ризикують залишитися без субсидії через борги

    Кошти за доставку газу – головне джерело фінансування газорозподільної системи Волинської області

    Побутові споживачі, які отримують державну допомогу на оплату комунальних послуг, заборгували АТ «Волиньгаз» близько 3 млн гривень за послуги з доставки природного газу. У випадку несплати боргів боргів понад 41 тисяч волинян-субсидіантів можуть втратити державну допомогу.

    Отримувачі субсидій на Волині поступово нарощують борги. Компанія передає структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів, в яких наявна заборгованість більше трьох місяців. У випадку несплати – житлова субсидія на опалювальний період не призначатиметься. 

    «Попри пандемію «Волиньгаз» щодня безперебійно доставляє газ споживачам, забезпечує безаварійний газорозподіл, проводить ремонт та заміну обладнання на газових мережах, – зауважує директор комерційний АТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз. – Однак, на сьогодні загальна сума боргу побутових клієнтів сягнула понад 12 млн, з яких 3 млн гривень не сплатили субсидіанти, що ускладнює роботу стратегічного підприємства під час опалювального періоду».

    Кошти за доставку газу – головне джерело фінансування газорозподільної системи Волинської області. Це забезпечення цілодобової роботи екстреної служби 104, обслуговування понад 7 тисяч км істотно зношених газопроводів, підтримка і регулювання тиску газу в мережі, встановлення, повірка лічильників та інше. Саме плата за доставку – інвестиція кожного споживача в безпечну та стабільну доставку газу в свою оселю.

    У зв'язку з карантином, до боржників не застосовуються санкції за несвоєчасну оплату, однак, немає жодного мораторію на стягнення боргів у судовому порядку. АТ «Волиньгаз» із початком опалювального періоду звертається з переконливим проханням до кожного споживача: знайти можливість і терміново оплатити рахунки за доставку газу. Адже обов'язок кожного клієнта – вчасно розраховуватися за отримані послуги, щоб надалі безперебійно отримувати блакитне паливо і забезпечити складний безперервний технологічний процес доставки.

    Сплачувати за розподіл газу потрібно до 20 числа поточного місяця. Це можна зробити допомогою онлайн-сервісів 104.ua, у веб-банкінгу, найближчому відділенні банку або ж відділенні Укрпошти.

    газ субсидія Волинська область
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