Закарпатгаз закликає користуватися онлайн-сервісами, щоб вберегтися від коронавірусу

Сплатити за послугу з розподілу можна за допомогою таких онлайн-сервісів 104.ua як Особистий кабінет, Viber-бот, 104.Mobile

Майже 400 нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксували лікарі в Закарпатті. Всього такий діагноз встановлено майже 16 тисячам закарпатців. У зв’язку з цим керівництво АТ «Закарпатгаз» звертається до споживачів газу із проханням максимально використовувати онлайн-сервіси, які допомагають вирішувати питання дистанційно. Зокрема йдеться як про передачу показників лічильників, так і оплату за послугу з розподілу.

Зокрема, обов’язкову плату за послугу з розподілу газу дистанційно здійснюють майже 40 тисяч краян. Це — 15% від загальної кількості домоволодінь в області, які використовують у побуті природний газ.

«Таким чином не тільки скорочується час на здійснення оплат, але й зменшується кількість соціальних контактів, що дуже важливо у цей критичний в епідеміологічному плані період», — пояснила начальник відділу продажів АТ «Закарпатгаз» Вікторія Самойлова.

Сплатити за послугу з розподілу можна за допомогою таких онлайн-сервісів 104.ua як Особистий кабінет, Viber-бот, 104.Mobile.

«Особистий кабінет» можна зареєструвати, зателефонувавши до Контакт-центру за номером: 067-01-03-104 та повідомивши оператору номер особового рахунку, що зазначений на кожній квитанції. У цьому сервісі необхідно обрати вкладку «Сплатити», а потім — тип платежу «За доставку газу». На сайті, що з’явиться, необхідно ввести номер своєї картки та електронну адресу. Після введення даних натиснути кнопку «Оплатити». Щоб отримати квитанцію про сплату – треба знову ввести адресу своєї електронної пошти.

Вайбер-бот 7104 є одним із найпопулярніших серед споживачів газу. З його допомогою можна передавати показники лічильників, переглядати історію, перевіряти нарахування та архів cплат, завантажувати квитанції та сплачувати як за газ, так і за розподіл газу. Специфіка оплати у цьому сервісі теж доступна для розуміння кожному. У діалозі з ботом слід обрати вкладку «Платежі», ввести номер особового рахунку і натиснути «Так». Далі — підтвердити, що це саме ваш рахунок, натиснути кнопку «Сплатити» і обрати суму оплати. Підтвердити суму оплати і обрати одну із запропонованих платіжних систем.

Окрім того, у 2 кліки можна сплатити за доставку газу через мобільний додаток 104.Mobile. Або ж скористатися одним із доступних онлайн-банкінгів: Ощад 24/7, Приват 24, Монобанк тощо.

У разі будь-яких труднощів споживачі можуть звертатися за консультаціями за телефонами Контакт-центру: 0312-48-83-04 або 067-01-03-104 (щоденно з 8.00 до 20.00).

«Те, що у період карантину не потрібно сплачувати за комунальні послуги — міф. Ми дякуємо тим споживачам, які сплачують за послугу з розподілу. Адже ці кошти вкрай необхідні для забезпечення безаварійного та постійного газопостачання в області, вчасних виїздів аварійників на виклики громадян, обстеження та ремонт газових мереж, оплату роботу персоналу тощо», — пояснила комерційна директорка АТ «Закарпатгаз» Юлія Соколова.

Наразі борг за послугу розподілу (доставки) в Закарпатській області становить 25 млн грн. При цьому понад 19 тисяч споживачів не сплатили за неї жодного разу.