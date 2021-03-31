«Карантинні» 8 тис. грн: коли почнеться прийом заявок на виплати

Прем’єр дав доручення у квітні розпочати прийом заявок на допомогу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що держава виплатить по 8 тис. грн фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам тих бізнесів, які підпали під обмеження «червоних» карантинних зон. Про це він сказав сьогодні під час вступного слова на засіданні уряду.

Шмигаль зазначив, що напередодні Верховна Рада підтримала законопроєкт президента України, яким передбачено новий великий пакет підтримки бізнесу.

«Це важливий крок, який допоможе нашим підприємцям пережити чергову хвилю коронавірусу, а також не звільняти людей в період жорстких карантинних обмежень. Адже фактично держава допомагає підприємцям платити частину зарплати своїм працівникам», – зазначив очільник уряду.

Під час засідання прем’єр дав доручення Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом з іншими відповідальними відомствами протягом тижня розробити всі необхідні документи, щоб вже на початку квітня люди змогли подати заявки через Дію на отримання відповідних грошових виплат.

Крім того, глава уряду доручив Міністерству розвитку громад та територій координувати роботу з місцевою владою для здійснення додаткових виплат бізнесу в межах кожного регіону.

Нагадаємо, 30 березня нардепи проголосували за законопроект №5300, що передбачає надання одноразової допомоги у розмірі 8 тис. грн застрахованим найманим працівникам суб’єктів господарювання та ФОПам, які постраждали внаслідок запровадження додаткових карантинних обмежень.

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