Парковки на тротуарі – під забороною. Уряд змінив правила для водіїв

Любителям парковок на тротуарі доведеться шукати інші місця для прилаштування своїх автівок

Відтепер забороняється влаштовувати майданчики для паркування на тротуарах, а робити парковки на дорогах дозволяється лише операторам

Кабінет міністрів вирішив вдосконалити правила паркування в Україні. Про це йдеться на сайті урядового порталу.

Зазначимо, що тепер забороняється влаштовувати майданчики для паркування на тротуарах. Робити парковки на дорогах зможуть тільки оператори.

Крім того, всі майданчики для паркування повинні бути обов’язково обладнані паркоматами, платіжними пристроями та інформацією про спосіб оплати.

Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, серед іншого має бути можливість безготівкових форм оплати. Також пропонується впровадження можливості сплачувати за паркування у платіжних терміналах, банківських автоматах і комплексах самообслуговування.

«Це рішення давно назріло, і його, в першу чергу, потребували органи місцевого самоврядування для наведення ладу у сфері паркування. Тим паче, ми бачимо високий запит від водіїв в цьому питанні. Уряд дає місцевій владі всі інструменти, аби нарешті створити відповідну систему за найкращими європейськими стандартами», – наголосив урядовець.

Додається, що це проект Міністерства з розвитку громад і територій, який фактично є частиною реформи децентралізації та передачі повноважень на місця.

До слова, днями у Києві згоріло авто «героя парковки». Власник недешевого автомобіля дуже часто залишав свій автомобіль в недозволеному місці – прямо на газоні біля будинку.

Також у Києві для водіїв створили онлайн-мапу з позначеними парко майданчиками. На ній позначили місця, які захопили паркувальники-шахраї та ресторани й кафе.