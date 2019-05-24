Посольство США похвалило, як держава управляє ПриватБанком



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В посольстві США акцентують, що ПриватБанк в державних руках став прибутковим, і це посилює банківський сектор України

Добре корпоративне управління в ПриватБанку після націоналізації зробило банк-банкрут прибутковим менш ніж за три роки. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Києві в Twitter.

Як наголошується в повідомленні, сильний банківський сектор має вирішальне значення для економічного успіху України та захисту заощаджень мільйонів українців.

Добре корпоративне управління в #Privatbank після націоналізації зробило банк-банкрут прибутковим менш ніж за три роки. Сильний банківський сектор має вирішальне значення для економічного успіху України та захисту заощаджень мільйонів українців. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 24 мая 2019 г.

Нагадаємо, ПриватБанк був націоналізований в грудні 2016 року. Але пізніше колишні власники фінустанови почали оскаржувати в судах це рішення.

Так, 18 квітня 2019 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку. 24 травня в Нацбанку повідомили, шо вже оскаржили обидва рішення Окружного адмінсуду щодо незаконності націоналізації ПриватБанку.

19 квітня посольство США теж заявляло про підтримку націоналізації ПриватБанку. «І хоча для цього необхідно було влити близько 160 млрд грн коштів українських платників податків для відновлення платоспроможності банку, це забезпечило довгострокову життєздатність ПриватБанку, захистило гроші мільйонів українських громадян і зміцнило економічне здоров’я країни», - говорилось в повідомленні посольства.