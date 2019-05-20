Клієнти адвоката Трампа заявили, що Коломойський готує вбивства



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На фото: Ігор Фруман (л), Лев Парнас, Дональд Трамп і Рудольф Джуліані

Ігор Фруман та Лев Парнас вимагають розпочати досудове розслідування щодо можливого вчинення Коломойським «злочину проти життя»

Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами Рудольфа Джуліані – особистого адвоката американського президента Дональда Трампа – написали заяву у правоохоронні органи України на Ігоря Коломойського після його інтерв’ю програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), в якому олігарх назвав їх «аферистами» і пообіцяв «вивести на світло боже».

Ігор Фруман та Лев Парнас вимагають розпочати досудове розслідування щодо можливого вчинення Коломойським «злочину проти життя».

«... У зв'язку з погрозами Ігоря Коломойського ми вимушені задля своєї безпеки виїхати з України до свого місця проживання в США, не закінчивши своїх особистих справ в Україні. Таким чином, Ігорем Коломойським вчинено злочин проти життя, а саме: готування до вбивства», – мовиться у документі від імені Парнаса та Фрумана, який надала адвокат Аліна Самарець.

Відповідні заяви, за словами Самарець, відправлені на ім’я генерального прокурора України Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Державного бюро розслідувань Романа Труби. Надходження цих заяв у відомствах підтвердили.

У коментарі Радіо Свобода щодо інтерв’ю Коломойського Лев Парнас заявив: «Це все брехня, що ми якісь аферисти, що ми в когось гроші просимо або те, що в нас начебто кримінальні справи в Америці… Чому він нам пред'явив такі погрози, такі небезпечні заяви, я не можу пояснити, ми самі у шоці. Ми боїмося за наше життя. Тому ми і написали заяви. Все, що ми робимо – це рекомендація наших захисників. Головний адвокат – це Руді Джуліані».

Нагадаємо, 17 травня в інтерв’ю програмі «Схеми» Коломойський назвав аферистами двох американців – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, які «збирають з людей гроші», прикриваючись зв’язками з Джуліані.

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обурений тим, що олігарх Ігор Коломойський по приїзді в Україну погрожував двом американським громадянам.



