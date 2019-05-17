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    Коломойський: Я вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні

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    У ніч проти 16 травня Ігор Коломойський повернувся в Україну - Коломойський: Я вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні
    У ніч проти 16 травня Ігор Коломойський повернувся в Україну

    Олігарх стверджує, що не збирається навідуватись на Банкову

    Олігарх Ігор Коломойський, який днями прилетів з Ізраїлю,  заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.

    Про це олігарх заявив в інтер’ю «Схемам».

    «Я вирішив найближчі п’ять років прожити в Україні. Бо я сподіваюсь на верховенство права в країні», - сказав олігарх.

    На питання, чи це пов’язано з його відносинами із новообраним президентом Володимиром Зеленським, він відповів: «Ні, ніяк не пов’язано. Я приїхав сюди і планую тут перебувати у зв’язку із сімейними обставинами. У мене син планує підписати контракт із баскетбольним клубом України».

    За словами Коломойського, він не планує відвідувати Адміністрацію президента Зеленського.

    «Я планую жити в Україні і насолоджуватися життям в Україні. Без усіляких відвідин», - запевнив олігарх.

    Як повідомлялося, Ігор Коломойський прилетів в Україну після майже дворічної відсутності. Раніше олігарх заявляв, що збирається повернутися в Україну після офіційного оприлюднення результатів президентських виборів.

    Зеленський заявляв, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

    Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

     

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