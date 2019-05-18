Коломойський прокоментував можливе розслідування проти нього в США
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Бізнесмен переконаний, що розслідування проти нього «нічим не завершиться»
Український бізнесмен Ігор Коломойський не знає точно, чи розслідує Федеральне бюро розслідувань США начебто відмивання ним грошей у Штатах. Утім впевнений — розслідування «нічим не завершиться». Про це олігарх заявив у інтерв'ю програмі «Схеми».
«Може, якесь розслідування і ведеться, напевно. Але я думаю, воно буде проведене і нічим не завершиться», — сказав Коломойський.
Він повторив слова свого адвоката, який заперечував відмивання грошей у США, та вказав, що не робив «нічого протизаконного на території Сполучених Штатів, чи Європейського Союзу, чи України».
«А все решта — це політичні маніпуляції», — сказав олігарх.
Нагадаємо, раніше видання The Daily Beast з посиланням на три джерела повідомляло, що Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського через можливі фінансові злочини, зокрема відмивання коштів.
За словами джерел Daily Beast, розслідування є широкомасштабним і триває доволі давно.
При цьому Коломойському не висували звинувачення, а адвокат, який його представляє, заявив, що той заперечує провину.
У ФБР «не підтвердили і не заперечили» наявність розслідування проти Коломойського.
Нагадаємо, Ігор Коломойський заявив, що не має наміру повертати собі націоналізований Приватбанк, але хоче повернути $2 млрд, які були в капіталі фінустанови.