Коломойський прокоментував можливе розслідування проти нього в США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український бізнесмен Ігор Коломойський

Бізнесмен переконаний, що розслідування проти нього «нічим не завершиться»

Український бізнесмен Ігор Коломойський не знає точно, чи розслідує Федеральне бюро розслідувань США начебто відмивання ним грошей у Штатах. Утім впевнений — розслідування «нічим не завершиться». Про це олігарх заявив у інтерв'ю програмі «Схеми».

«Може, якесь розслідування і ведеться, напевно. Але я думаю, воно буде проведене і нічим не завершиться», — сказав Коломойський.

Він повторив слова свого адвоката, який заперечував відмивання грошей у США, та вказав, що не робив «нічого протизаконного на території Сполучених Штатів, чи Європейського Союзу, чи України».

«А все решта — це політичні маніпуляції», — сказав олігарх.

Нагадаємо, раніше видання The Daily Beast з посиланням на три джерела повідомляло, що Федеральне бюро розслідувань США веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського через можливі фінансові злочини, зокрема відмивання коштів.

За словами джерел Daily Beast, розслідування є широкомасштабним і триває доволі давно.

При цьому Коломойському не висували звинувачення, а адвокат, який його представляє, заявив, що той заперечує провину.

У ФБР «не підтвердили і не заперечили» наявність розслідування проти Коломойського.

Нагадаємо, Ігор Коломойський заявив, що не має наміру повертати собі націоналізований Приватбанк, але хоче повернути $2 млрд, які були в капіталі фінустанови.