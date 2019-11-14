Повернення «Енергоатому» на ринок дозволить знизити оптову ціну на електроенергію, - експерт



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Компанія «Енергоатом» фактично виведена з ринку через покладення на неї державою спецзобов’язань продавати 90% виробленої електроенергії населенню, - Ніцович

Повернення компанії «Енергоатом» на ринок електроенергії та збільшення конкуренції на ньому призведе до зниження оптових цін на електроенергію.

Про це заявив програмний менеджер українського центру стратегій DiXi Group Роман Ніцович.

Експерт нагадав, що на сьогодні компанія «Енергоатом» фактично виведена з ринку через покладення на неї державою спецзобов’язань продавати 90% виробленої електроенергії населенню. Повернення її на ринок, на його думку, сприятиме підвищенню конкуренції та зниженню цін на стНяірум.

«Мова йде про те, що якщо буде більше конкуренції з боку дешевої генерації, то оптова ціна на електроенергію може знизитися. Але в роздріб, очевидно, для населення необхідно готуватися до перегляду регульованої ціни», - сказав Ніцович.

Нагадаємо, раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Валерій Тарасюк заявив, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі немає альтернативи вирівнюванню цін на електроенергію для населення та підприємців, і ціни на струм для населення неминуче зростуть.