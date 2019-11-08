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    Економіка та фінанси

    В YASNO розповіли про підвищення якості обслуговування 3,5 млн користувачів електроенергією

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    <span>Євген Бушма: надалі ми плануємо розвивати онлайн-канали обслуговування, використовуючи чат-ботів і голосових роботів</span> - В YASNO розповіли про підвищення якості обслуговування 3,5 млн користувачів електроенергією
    Євген Бушма: надалі ми плануємо розвивати онлайн-канали обслуговування, використовуючи чат-ботів і голосових роботів

    На сьогоднішній день мобільний додаток вже запущено в Києві і Дніпропетровській області, на черзі Донецька область

    Постачальник електроенергії і енергоефективних рішень YASNO тестує передачу показників лічильників за допомогою голосових роботів, які розпізнають мову. Вже понад 7 тис. користувачів випробували цей сервіс у Донецькій області.

    Заплатити за електроенергію менше ніж за 1 хвилину можна через зручні онлайн-сервіси, а в Києві і Дніпропетровській області - ще й через мобільний додаток. Найближчим часом мобільний додаток з'явиться і для жителів Донеччини. Для сфери комунальних послуг це новий підхід. Про це розповів директор з продажу та обслуговування клієнтів YASNO Євген Бушма.

    «На цьому зупинятися ми не маємо наміру і ставимо собі за мету поліпшити показники обслуговування наших клієнтів. Зараз час очікування з'єднання з оператором колл-центру становить не більше 3 хвилин. Ми плануємо обслуговувати не менше 90% дзвінків клієнтів. Для цього ми посилили роботу колл-центрів, особливо в найбільш завантажені періоди часу. За допомогою системи електронної черги в оновлених енергоофісах YASNO час очікування для обслуговування становить не більше 15 хвилин. А все онлайн-звернення ми плануємо обслуговувати протягом одного робочого дня», - розповів Бушма.

    На сьогоднішній день мобільний додаток вже запущено в Києві і Дніпропетровській області, на черзі Донецька область. До середини 2020 року в трьох регіонах будуть працювати 65 сучасних енергоофісів. У всіх енергоофісах будуть встановлені термінали самообслуговування.

    Зараз компанія в процесі розробки чат-ботів для Viber і Telegram, які будуть консультувати споживачів з найрозповсюджуваніших питань, розповіли в YASNO.

    Довідка: YASNO - нове ім'я постачальника електроенергії й енергоефективних рішень для 3,5 млн українських сімей і юридичних клієнтів у Києві, Дніпропетровській і Донецькій областях. YASNO забезпечує швидкий і зручний сервіс, дистанційне обслуговування і консультації, інноваційні товари і послуги для зменшення витрат на електроенергію і підвищення комфорту.
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