Пов’язані з керівництвом НКРЕКП трейдери завдали державі збитки 300 млн грн, – ексглава СБУ

Наливайченко наголосив, що як мінімум три трейдера напряму пов’язані з найближчим оточенням керівника НКРЕКП Валерія Тарасюка

За інформацією Наливайченка, в 2020 році три компанії заробили на перепродажі електроенергії державних АЕС 15 млрд грн

Трейдери-спекулянти на ринку електричної енергії, пов’язані з керівництвом НКРЕКП, за останні 2 дні завдали державі збитків на суму 300 млн грн.

Про це повідомив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

«Трейдери-посередники на ринку електроенергії за останні 2 дні завдали державі збитків не менш, ніж на 300 млн гривень. І в цьому напряму замішані чиновники НКРЕКП. Вони свідомо покривають приватні фірми, які заробляють на перепродажі електроенергії державних АЕС», – повідомив Наливайченко.

Він наголосив, що як мінімум три трейдера напряму пов’язані з найближчим оточенням керівника НКРЕКП Валерія Тарасюка.

«Ми в ТСК знаємо назви цих фірм, скільки вони заробляють і кому фактично належать. Мінімум три трейдери-посередники – це «Нова енергетична компанія», «Укренергоекспорт» і «Енерджікс» – напряму пов’язані з вищим керівництвом НКРЕКП. Частина з компаній оформлена на друзів та родичів керівництва комісії», – повідомив Наливайченко.

За його інформацією, в 2020 році лише ці три компанії заробили на перепродажі електроенергії державних АЕС 15 млрд гривень.

«Особливий цинізм полягає ще й в тому, що комісія відкрито стала на сторону цих трейдерів! Не національної компанії «Енергоатом», не українських енергетиків і шахтарів – а 3-4 фірм-прокладок, які паразитують на енергоринку», – підсумував Наливайченко.

Нагадаємо, через махінації трейдерів, яких учасники ринку пов'язують з керівництвом НКРЕКП, оптові ціни на електроенергію впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості АЕС.

Наприкінці травня Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити, звинувативши керівництво державного «Енергоатому» в неефективності та непрофесіоналізмі.

На засіданні РНБО в червні керівник НКРЕКП Валерій Тарасюк і глава комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус заявили про недопустимість обмеження прав трейдерів.

Нагадаємо, Наливайченко стверджував, що глава НКРЕКП Тарасюк приховав у декларації бізнес дружини.