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    Економіка та фінанси

    Пов’язані з керівництвом НКРЕКП трейдери завдали державі збитки 300 млн грн, – ексглава СБУ

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    Наливайченко наголосив, що як мінімум три трейдера напряму пов&rsquo;язані з найближчим оточенням керівника НКРЕКП Валерія Тарасюка - Пов’язані з керівництвом НКРЕКП трейдери завдали державі збитки 300 млн грн, – ексглава СБУ
    Наливайченко наголосив, що як мінімум три трейдера напряму пов’язані з найближчим оточенням керівника НКРЕКП Валерія Тарасюка

    За інформацією Наливайченка, в 2020 році три компанії заробили на перепродажі електроенергії державних АЕС 15 млрд грн

    Трейдери-спекулянти на ринку електричної енергії, пов’язані з керівництвом НКРЕКП, за останні 2 дні завдали державі збитків на суму 300 млн грн.

    Про це повідомив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко.

    «Трейдери-посередники на ринку електроенергії за останні 2 дні завдали державі збитків не менш, ніж на 300 млн гривень. І в цьому напряму замішані чиновники НКРЕКП. Вони свідомо покривають приватні фірми, які заробляють на перепродажі електроенергії державних АЕС», – повідомив Наливайченко.

    Він наголосив, що як мінімум три трейдера напряму пов’язані з найближчим оточенням керівника НКРЕКП Валерія Тарасюка.

    «Ми в ТСК знаємо назви цих фірм, скільки вони заробляють і кому фактично належать. Мінімум три трейдери-посередники – це «Нова енергетична компанія», «Укренергоекспорт» і «Енерджікс» – напряму пов’язані з вищим керівництвом НКРЕКП. Частина з компаній оформлена на друзів та родичів керівництва комісії», – повідомив Наливайченко.

    За його інформацією, в 2020 році лише ці три компанії заробили на перепродажі електроенергії державних АЕС 15 млрд гривень.

    «Особливий цинізм полягає ще й в тому, що комісія відкрито стала на сторону цих трейдерів! Не національної компанії «Енергоатом», не українських енергетиків і шахтарів – а 3-4 фірм-прокладок, які паразитують на енергоринку», – підсумував Наливайченко.

    Нагадаємо, через махінації трейдерів, яких учасники ринку пов'язують з керівництвом НКРЕКП, оптові ціни на електроенергію впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості АЕС.

    Наприкінці травня Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити, звинувативши керівництво державного «Енергоатому» в неефективності та непрофесіоналізмі.

    На засіданні РНБО в червні керівник НКРЕКП Валерій Тарасюк і глава комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус заявили про недопустимість обмеження прав трейдерів.

    Нагадаємо, Наливайченко стверджував, що глава НКРЕКП Тарасюк приховав у декларації бізнес дружини.

    Теги: ТСК СБУ НКРЕКП РНБО Міненерго АЕС Енергоатом Андрій Герус Валентин Наливайченко
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    Пов’язані з керівництвом НКРЕКП трейдери завдали державі збитки 300 млн грн, – ексглава СБУ