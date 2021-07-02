Глава НКРЕКП приховав у декларації бізнес дружини, – ексглава СБУ

За словами Наливайченка, члени ТСК будуть вимагати відсторонення Тарасюка на період розслідування неправдивих відомостей в його декларації та конфлікту інтересів

«Виявлений прихований бізнес голови НКРЕКП – «еталонна корупційна схема українських чиновників», – Наливайченко

Голова тарифної комісії НКРЕКП Валерій Тарасюк приховав у декларації бізнес дружити, пов'язаний з юридичним супроводом енергетичних компаній.

Про це повідомив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко з посиланням на дані Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

«Тимчасова слідча комісія виявила незадекларований бізнес голови НКРЕКП. За даними Міністерства юстиції України, на дружину голови НКРЕКП Вікторію Крижановську оформлено частку в юридичній компанії «Пріоритет». Цей факт голова комісії у своїй декларації приховав!», – повідомив нардеп.

За його словами, бізнес-партнери дружини голови НКРЕКП по компанії «Пріоритет» спеціалізуються на «юридичній підтримці бізнесу сфери енергетики».

«Тобто «допомагають» вирішувати проблеми, які бізнесу створюють ті ж самі органи державної влади! Це прямий конфлікт інтересів і відкритий простір для корупції», – наголосив ексглава СБУ.

Наливайченко наголосив, що виявлений прихований бізнес голови НКРЕКП – це «еталонна корупційна схема українських чиновників.

За словами ексглави СБУ, члени ТСК будуть вимагати відсторонення Тарасюка на період розслідування неправдивих відомостей в його декларації та конфлікту інтересів.

«Вимагаю від НАЗК невідкладно перевірити брехню в декларації голови НКРЕКП Валерія Тарасюка і видати припис про негайне відсторонення цього чиновника з посади. Сподіваюсь також на оперативну реакцію НАБУ за фактом недостовірного декларування активів паном Тарасюком», – наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, Наливайченко також стверджує, що підозрюваний НАБУ в «торгівлі повітрям» трейдер пов’язаний з головою НКРЕКП.