Данілов розповів, хто на РНБО голосував проти санкцій щодо Фукса і Фірташа

Очільник Радбезу пояснив, що до складу Ради нацбезпеки і оборони входять 23 людини

Усі члени РНБО підтримали запровадження санкцій щодо Дмитра Фірташа та Павла Фукса. Про це в інтерв'ю програмі «Перші особи» на 24 каналі розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

«Я можу сказати, що коли було останнє голосування щодо Фірташа, Фукса, в нас жодна людина не проголосувала проти. І, до речі, жодна людина не утрималась», – підкреслив Данілов.

Очільник Радбезу пояснив, що до складу Ради нацбезпеки і оборони входять 23 людини і насправді між членами РНБО часом виникають запеклі дискусії, оскільки учасниками Ради є люди з досвідом, з юридичною освітою.

Данілов також наголосив, що листи голосування є документами, які тривалий час зберігаються, і з часом можна буде побачити хто як голосував.

Разом з тим він заперечив твердження про те, що санкції можуть вводитись тільки за терористичну діяльність.

«Це повна нісенітниця», – зазначив Данілов.

Рада нацбезпеки і оборони України 18 червня запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса – через отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

До слова, Фірташ виявився французьким виноробом. Додамо, що в Іспанії за «браком доказів» закрили справу щодо українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.