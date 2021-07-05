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    Данілов розповів, хто на РНБО голосував проти санкцій щодо Фукса і Фірташа

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    Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов - Данілов розповів, хто на РНБО голосував проти санкцій щодо Фукса і Фірташа
    Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов
    Фото з відкритих джерел

    Очільник Радбезу пояснив, що до складу Ради нацбезпеки і оборони входять 23 людини

    Усі члени РНБО підтримали запровадження санкцій щодо Дмитра Фірташа та Павла Фукса. Про це в інтерв'ю програмі «Перші особи» на 24 каналі розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

    «Я можу сказати, що коли було останнє голосування щодо Фірташа, Фукса, в нас жодна людина не проголосувала проти. І, до речі, жодна людина не утрималась», – підкреслив Данілов.

    Очільник Радбезу пояснив, що до складу Ради нацбезпеки і оборони входять 23 людини і насправді між членами РНБО часом виникають запеклі дискусії, оскільки учасниками Ради є люди з досвідом, з юридичною освітою.

    Данілов також наголосив, що листи голосування є документами, які тривалий час зберігаються, і з часом можна буде побачити хто як голосував.

    Разом з тим він заперечив твердження про те, що санкції можуть вводитись тільки за терористичну діяльність.

    «Це повна нісенітниця», – зазначив Данілов.

    Рада нацбезпеки і оборони України 18 червня запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Санкції проти Фірташа пов'язані з його участю у титановому бізнесі, а проти Фукса – через отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.

    До слова, Фірташ виявився французьким виноробом. Додамо, що в Іспанії за «браком доказів» закрили справу щодо українського олігарха Дмитра Фірташа, якого обвинувачували у відмиванні грошей.


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    Теги: Крим РНБО санкції Олексій Данілов
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    Данілов розповів, хто на РНБО голосував проти санкцій щодо Фукса і Фірташа