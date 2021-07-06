Соціолог пояснив, чому зупинилося падіння рейтингів Зеленського

«У нас один єдиний ньюзмейкер – це президент Володимир Зеленський і рішення РНБО», відзначає експерт

Голова соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович в інтерв’ю «Главкому» пояснив, в який напрямок зараз рухається український виборець та чому зупинилося падіння рейтингів президента Володимира Зеленського.

«Якщо ми говоримо про суспільно-політичні настрої, то бачимо, що у нас один єдиний ньюзмейкер – це президент Володимир Зеленський і рішення РНБО. Відповідно, оскільки українці підтримують ці рішення, за нашими дослідженнями, на початок червня вони все краще і краще оцінювали напрямок руху держави. Цей показник уже доходив до 20 з чимось відсотків. Відповідно це тягло за собою догори рейтинги і президента, і «Слуги народу». І влада, яку уособлює президент, отримала певні бонуси, а всі інші політики – навпаки. Ми бачимо і зниження ОПЗЖ, і стагнацію рейтингу «ЄС», – відзначає соцілолог.

Він додав, що у «Батьківщини» є повільне зростання, адже там йдуть певні перетоки зі «Слугою народа».

«Просто зараз почався доволі спокійний політичний період. Хтось на морях, хтось на грядках, але влітку українець більше смажить шашлик і менше думає про політику. Та ж РНБО малоактивна, політики – теж, тому і відсутня активна зміна оцінок українцями їхніх дій», – каже Антипович.

Експерти також відповів, чи припинення падіння і навіть певне зростання рейтингу Зеленського пов’язане з рішеннями РНБО і санкціями проти Медведчука і Ко:

«Це був переломний момент, коли падіння рейтингів Зеленського було зупинено. Показник позитивного напрямку руху держави, починаючи з лютого, йшов догори. Довіра до Зеленського - майже під 50%, рейтинги «Слуги народу» - понад чверть, рейтинги самого Зеленського - близько третини. Події, пов’язані з коронавірусом, трошки вичерпалися, люди легше почали дихати і покращили своє ставлення до влади як такої».

На уточнення, може, це просто тому, що влітку люди стають, умовно кажучи, менш роздратованими, експерти погодився.

«Згоден, але давайте проаналізуємо літо під час президентства Порошенка або навіть глибше - Януковича. Задоволення їхньою діяльністю було рази в два нижче, аніж у Зеленського. У кожного було своє літо. Звісно, в середині липня і навіть протягом серпня активна частина українського суспільства їде відпочивати, тому відповідати на наші суспільно-політичні питання вони не дуже хочуть. А зараз вони ще й футбол дивляться, але все одно шашлики з футболом закінчаться і треба буде йти на роботу», – резюмував голова соціологічної групи «Рейтинг».

Також соціолог намалював портрет виборця, хто досі є прихильником Зеленського.

Нагадаємо, дії президента Володимира Зеленського не схвалює більше половини громадян. Більшість жителів України – 64% – вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямку.

Також більше ніж половина українців – проти другого терміну Зеленського: опитування КМІС.