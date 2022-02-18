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    Економіка та фінанси

    Правила призначення пільг та субсидій зміняться: кому порахують «закордонні» доходи

    Якщо методику змінять, пільговиків в Україні суттєво поменшає - Правила призначення пільг та субсидій зміняться: кому порахують «закордонні» доходи
    Якщо методику змінять, пільговиків в Україні суттєво поменшає
    фото: glavcom.ua

    Гроші заробітчан стануть підставою для відмови в наданні виплат

    Міністерство соціальної політики пропонує змінити методику обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг. Пропонується включати до доходу грошові перекази з-за кордону. Про це йдеться в проєкті, оприлюдненому для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

    Нові доходи

    Згідно з проєктом, при обчисленні сукупного доходу сім’ї враховуються доходи у грошовій формі, а також в іноземній валюті, отримані з будь-яких джерел як на території України, так і за її межами.

    До сукупного доходу сім’ї додатково планується включити:

    • грошові перекази, отримані із-за кордону
    • інші доходи, відомості про які отримано від Державної податкової служби України і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовано особою.

    Доходи членів сім'ї

    Водночас документом пропонується встановити, що особи не включаються до складу сім’ї отримувача соціальних послуг у випадку, якщо вони фактично не проживають разом. Це можна зробити на підставі акту обстеження житлово-побутових умов, відомостей з реєстру територіальної громади, що підтверджує відомості про місце проживання (перебування) особи, документально підтверджених даних проживання за іншою адресою (договір оренди майна, відомостей з місця навчання / роботи).

    Нагадаємо, стало відомо, що впливає на розмір субсидії: відповідь Мінсоцполітики.

    До слова, частині українців субсидії не світять: кому не пощастить.

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    Теги: субсидія пільга заробітчани
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    Правила призначення пільг та субсидій зміняться: кому порахують «закордонні» доходи