Що впливає на розмір субсидії: відповідь Мінсоцполітики

У регіонах із «червоної» зони епідемічної небезпеки деякі соціальні нормативи, на які розраховується субсидія, збільшуються на 50%

Розрахунок субсидії здійснюється до 25 числа поточного місяця

При розрахунку обсягів житлової субсидії до уваги беруться різні показники, зокрема на її розмір впливає рівень епідеміологічної небезпеки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики в Telegram.

Під час розрахунку субсидії беруть до уваги: склад домогосподарства, розмір доходів і набір комунальних послуг та тарифів на них, рівень епіднебезпеки у конкретних регіонах.

Субсидії переглядають щомісячно, враховуючи встановлені ціни/тарифи на комунпослуги і соціальні нормативи користування послугами, затверджені урядовою постановою.

Примітно, що в регіонах з «червоної» зони епідеміологічної небезпеки деякі соціальні нормативи, на які розраховується субсидія, збільшуються на 50%. Йдеться про електроенергію, холодну та гарячу воду, водовідведення та природний газ для приготування їжі і підігрів води. Пояснюють це тим, що люди більше перебувають вдома і зростає споживання вищевказаних послуг. Підвищення здійснюють в розрахунку на місяць незалежно від кількості днів, коли діяв «червоний» рівень.

У січні не було збільшених соціальних нормативів, адже жодна зона не була у «червоній» зоні, кажуть у відомстві.

«Оскільки розрахунок житлової субсидії проводиться до 25 числа поточного місяця, якщо «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки встановлено після здійсненого розрахунку, відповідні донарахування будуть проведені в наступному місяці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі почала діяти раніше обіцяна жителям субсидія на електрообігрів житла. Також внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.