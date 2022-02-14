  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Що впливає на розмір субсидії: відповідь Мінсоцполітики

    У регіонах із &laquo;червоної&raquo; зони епідемічної небезпеки деякі соціальні нормативи, на які розраховується субсидія, збільшуються на 50% - Що впливає на розмір субсидії: відповідь Мінсоцполітики
    У регіонах із «червоної» зони епідемічної небезпеки деякі соціальні нормативи, на які розраховується субсидія, збільшуються на 50%
    фото: glavcom.ua

    Розрахунок субсидії здійснюється до 25 числа поточного місяця

    При розрахунку обсягів житлової субсидії до уваги беруться різні показники, зокрема на її розмір впливає рівень епідеміологічної небезпеки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики в Telegram.

    Під час розрахунку субсидії беруть до уваги: склад домогосподарства, розмір доходів і набір комунальних послуг та тарифів на них, рівень епіднебезпеки у конкретних регіонах.

    Субсидії переглядають щомісячно, враховуючи встановлені ціни/тарифи на комунпослуги і соціальні нормативи користування послугами, затверджені урядовою постановою.

    Примітно, що в регіонах з «червоної» зони епідеміологічної небезпеки деякі соціальні нормативи, на які розраховується субсидія, збільшуються на 50%. Йдеться про електроенергію, холодну та гарячу воду, водовідведення та природний газ для приготування їжі і підігрів води. Пояснюють це тим, що люди більше перебувають вдома і зростає споживання вищевказаних послуг. Підвищення здійснюють в розрахунку на місяць незалежно від кількості днів, коли діяв «червоний» рівень.

    У січні не було збільшених соціальних нормативів, адже жодна зона не була у «червоній» зоні, кажуть у відомстві.

    «Оскільки розрахунок житлової субсидії проводиться до 25 числа поточного місяця, якщо «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки встановлено після здійсненого розрахунку, відповідні донарахування будуть проведені в наступному місяці», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на Донбасі почала діяти раніше обіцяна жителям субсидія на електрообігрів житла. Також внаслідок верифікації близько 200 тисяч домогосподарств не пройшли перевірку та не отримали субсидії, але не втратили права на неї.

    Читайте також:

    Теги: тарифи субсидія Міністерство соціальної політики
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Що впливає на розмір субсидії: відповідь Мінсоцполітики