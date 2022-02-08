Міністерка соцполітики пояснила, хто має право на субсидію при обігріві оселі елктроприладом

За словами міністерки соціальної політики, у деяких населених пунктах України відсутнє і газове і електричне опалення

Українці, які мешкають на лінії розмежування, можуть отримати спеціальну субсидію на електрообігрів, що здійснюється за допомогою побутових електрообігрівачів. Її сума наразі складає 1500–1700 грн. Про це в етері телеканалу «Дім» повідомила мінстерка соціальної політики Марина Лазебна.

За словами лазебної, наразі цим механізмом вже активно користуются мешканці Донеччини, проте на Луганшині кількість людей, що скористалася цим правом – значно менша.

«Там у людей немає ні газового опалення, ні електроопалення, тому що там все було зруйновано. Ми зробили виняток. Для тих усіх населених пунктів, які перебувають на лінії розмежування, ми дали право на субсидію за тарифами, як для електроопалення. У кого немає електроопалення, вони обігріваються електрообігрівачами», – пояснила міністерка.

Раніше Міністерство соціальної політики підготувало порядок перевірки всіх держвиплат щодо їхньої обґрунтованості.

Також нагадаємо, що в Україні протягом останніх пів року діють більш жорсткі норми щодо субсидій. Виплат позбавляють у разі наявності депозитів у банках на 100 тис. грн, купівлі валюти та інших покупок на 50 тис. грн.

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