Як змінювалися субсидії за п’ять років: статистика

Торік найбільший розмір середньої субсидії був на Івано-Франківщині

Міністерство соціальної політики підготувало порядок перевірки всіх держвиплат щодо їхньої обґрунтованості. Субсидію можуть забрати, якщо отримувач надав неправдиву інформацію. Журналісти дослідили, як змінювалася виплата субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг із 2016 року, пише «Слово і діло».

У 2016 році субсидію отримували 6,5 млн домогосподарств, яким сумарно нарахували 5,7 млрд грн (без урахування коштів організаціям, що надають послуги ЖКГ). Середній розмір виплати становив 1 364,5 грн.

У наступному році кількість домогосподарств, які отримують допомогу, зросла до 6,9 млн, а от загальна сума виплат зменшилась на 30% – до 4 млрд грн. Середній розмір виплати на кінець року становив 993,4 грн.

У 2018 році кількість домогосподарств, які отримували субсидії, скоротилась майже вдвічі (3,9 млн), однак значно зросла загальна сума – до 43,1 млрд грн (+983,9%). Середній розмір виплат тоді становив 713 грн.

Наступного року субсидію отримувало 3,3 млн домогосподарств, а нарахована сума скоротилась до 28,4 млрд грн. Середній розмір виплат становив 638,7 грн. У 2020 році Міністерство соціальної політики нарахувало населенню 24,2 млрд грн субсидій, а кількість домогосподарств складала 3 млн. Середній розмір субсидій був 1 615,39 грн.

У 2021 році 2,7 млн домогосподарств отримували від держави допомогу, загальна сума якої становила 29 млрд грн (+19,8%), а середній розмір виплат – 1 577,29 грн.

Торік найбільша кількість домогосподарств, які отримували субсидії, була у Дніпропетровській області – 207,1 тис., а середній розмір компенсації там становив 1 483,59 грн.

Найбільший розмір середньої субсидії у 2021 році був в Івано-Франківській області – 1 834,52 грн.

Нагадаємо, частині українців субсидії не світять: кому не пощастить.

Крім того, Мінсоцполітики розробило порядок позбавлення українців субсидій: деталі.

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