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    Економіка та фінанси

    Частині українців субсидії не світять: кому не пощастить

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    Список умов для тих, хто може претендувати на гроші від держави, зробили жорсткішим - Частині українців субсидії не світять: кому не пощастить
    Список умов для тих, хто може претендувати на гроші від держави, зробили жорсткішим
    фото: glavcom.ua

    Мінсоц пояснив, хто не зможе претендувати на виплати

    В Україні протягом останніх пів року діють більш жорсткі норми щодо субсидій. Виплат позбавляють у разі наявності депозитів у банках на 100 тис. грн, купівлі валюти та інших покупок на 50 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

    За даними пресслужби, субсидія не призначається якщо:

    1. Загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. м для квартир, 230 кв. м для індивідуальних будинків;

    2. Будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн, а саме:

    • купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), іншого нерухомого майна, транспортного засобу, цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку; оплату будь-яких робіт або послуг (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла);
    • внески до статутного капіталу товариства, підприємства, організації;
    • благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);
    • надання фінансової допомоги, позики;
    • купівлю іноземної валюти, а також банківських металів;

    3. Будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства має у власності більше ніж 1 житлове приміщення (квартира, будинок), крім житла, яке розташоване у сільській місцевості, на тимчасово окупованій території, на лінії зіткнення, або житла, не придатного для проживання, та житла, яке належить йому на правах спільної сумісної або часткової власності, а також житла, отриманого дитиною-сиротою, житлових приміщень у гуртожитках.

    4. На 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія на депозитному банківському рахунку (рахунках) наявні кошти в сумі, що перевищують 100 тис. грн;

    5. У власності є транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж п’ять років або більше ніж один транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років.

    6. У складі домогосподарства або сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку, у яких них відсутні доходи.

    Водночас житлові субсидії у таких випадках, призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду не менше місяця:

    • навчалися за денною формою навчання у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як безробітні;
    • отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, допомога особам з інвалідністю, допомога по частковому безробіттю та інше.
    • надавали соціальні послуги, перебували у місцях позбавлення або обмеження волі тощо,
    • сплатили (за них сплачено) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом квартал.

    7. Громадянин не повернув надміру перераховану суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

    8. У разі отримання від підприємств – надавачів послуг інформації про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    9. У складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці.

    Нагадаємо, відповідно до закону про державний бюджет, витрати на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг передбачено на рівні 38,4 млрд гривень. Це менше, ніж планувалося витратити у 2021 році (приблизно 47,2 млрд гривень).

    Зауважимо, не всі безробітні українці зможуть отримати субсидію, – Мінсоцполітики.

    Як відомо, Мінсоцполітики розробило порядок позбавлення українців субсидій: деталі.

    До слова, в Україні можуть з'явитися «єІпотеки» та «єСубсидії»: в Офісі президента розкрили деталі.

    Також українців змусять повернути субсидії: у кого можуть забрати тисячі гривень.

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    Частині українців субсидії не світять: кому не пощастить