Ринок пального в Україні: Кабмін ухвалив важливе рішення

Уряд вирішує питання дефіциту пального в Україні

Після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в «одні руки». У пресслужбі Міністерства енергетики повідомили, що Кабмін ухвалив рішення, яке допоможе збільшити кількість пального.

Згідно з новою постановою уряду, в Україні дозволяється обіг пального Євро 3 та Євро 4.

Наголошується, що це також допоможе залучити додатковий ресурс пального для потреб Збройних сил.

«Зміни дозволять ввести в обіг бензини та дизельне пальне класів Євро 3 та Євро 4, а також спростити проходження митних процедур для постачання нафтопродуктів», – зазначається у повідомленні.

Зміни, внесені постановою, чинні до припинення чи скасування воєнного стану країни.

Нагадаємо, у Раді ухвалено важливе рішення щодо ціни на пальне.

Раніше, аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет міністрів ухвалив рішення про скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне.

Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.