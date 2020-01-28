Прем’єр-міністр Гончарук подякував Євросоюзу за розширення санкцій проти Росії



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Прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорив поглиблення співпраці України та Європейського Союзу з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем

Глава уряду перебуває у Брюсселі на засіданні Ради асоціації

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук висловив подяку Євросоюзу за рішення розширити санкції проти Росії через, так звані, «вибори» в окупованому Криму.

Про це глава уряду заявив під час зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, що відбулася в рамках робочого візиту до Брюсселя на позачергове засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Гончарук також подякував ЄС за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

«Важливо, щоб Україна залишалася у мейнстрімі порядку денного ЄС. Мирне врегулювання на Донбасі – пріоритет президента України та Уряду. Ми вдячні ЄС за те, що він у грудні 2019 року продовжив економічні санкції проти Росії та розширив їх сьогодні», - наголосив посадовець.

Також прем’єр додав, що Україна розраховує на підтримку Євросоюзу в захисті прав тих українських громадян, які залишилися на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

Нагадаємо, що сьогодні у Брюсселі розпочалося засідання Ради асоціації Україна – ЄС. Головою української делегації став прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Відомо, що цього разу українська сторона поїхала на засідання з конкретними директивами. Її основна мета - підготовка до укладання Угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, яка спростить експорт промислових товарів з України до ЄС без додаткової сертифікації.

Раніше стало відомо, що Україна розраховує отримати транш макроекономічного фінансування Європейського Союзу на загальну суму 500 мільйонів євро у першому кварталі 2020 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час спільного брифінгу з віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом.

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